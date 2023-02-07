Стоматолог клиники ЮУГМУ объяснила, зачем чистить язык

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Заведующая стоматологическим отделением клиники Южно-уральского Государственного Университета, кандидат медицинских наук Клиники ЮУГМУ Татьяна Мороз напомнила южноуральцам, что утром и вечером надо чистить не только зубы, но и язык. Ведь на нем тоже появляется налет, бактерии и вирусы, а если их не убирать, то они будут скапливаться и могут привести к различным заболеваниям.— Язык — зеркало организма. По его состоянию можно определить, есть ли проблемы со здоровьем. В частности, налет на языке может свидетельствовать о заболеваниях печени, желчевыводящих протоков, желчного пузыря. Излишняя отечность, отпечатки зубов говорят о том, что у человека не в порядке сердечно-сосудистая система или почки, — рассказала заведующая стоматологическим отделением Клиники ЮУГМУ Татьяна Мороз.Специалист отметила, что для поддержания здоровья особенно важна утренняя гигиена. За ночь на языке успевает накопиться немало токсинов, бактерий, вирусов и прочего. Чтобы избавиться от неприятных «жильцов», можно купить себе специальную щетку, которые продаются в аптеках, или отдельную зубную щетку для языка.После чистки языка стоматолог рекомендует «ротовые ванночки» с отварами ромашки, календулы или шалфея — они поддерживают баланс микрофлоры и борются с тем, кто хочет этой микрофлоре навредить. Впрочем, можно обойтись и без трав. Татьяна предлагает еще один рецепт раствора для очищающей «ротовой ванночки»: чайная ложка соды на стакан теплой кипяченой воды прекрасно выполнят свою работу. Такие «ванночки» надо применять не больше пяти минут.Если соблюдение гигиены языка не помогает, на нем все еще остается несчищаемый налет или возникают высыпания, обязательно нужно обратиться к стоматологу.