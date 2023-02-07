Врач Мошкова: причиной расслоения ногтей бывают неочевидные патологии

Анемия и проблемы с печенью способны проявляться внешне расслоением и ломкостью ногтей, предупредила врач-дерматолог Елена Мошкова.Врач Мошкова рассказала в интервью, что проблему расслаивающихся ногтевых пластин, помимо агрессивных бытовых моющих средств и неправильного ухода, могут объяснять неочевидные патологии. Вот почему, отметила специалистка, в этом случае бывает очень полезно пройти обследование организма – оно способно выявить нарушения и заболевания, о которых человек даже не догадывается.«Этот дефект может быть маркером таких заболеваний, как гипотиреоз, железодефицитная анемия, цирроз печени, ревматоидный артрит и псориаз», - перечислила Мошкова.Беседуя с «Москвой 24», медик добавила, что чаще ломкие и склонные к расслоению ногти вызываются все же менее опасным обстоятельством – дефицитом микроэлементов: магния, кальция, цинка, фосфора, селена. Их недостаток восполним за счет правильно подобранных продуктов в рационе и приема пищевых добавок.Кроме того, распространенной причиной ухудшения состояния ногтей является их поражение грибком. В свою очередь, активизацию грибка может вызывать сахарный диабет.