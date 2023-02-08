Некоторые продукты на завтрак помогают сделать фигуру стройнее

Яйца являются одним из тех продуктов, употребление которых утром способствует стройности.Правильно составленный завтрак имеет много преимуществ для похудения и поддержания веса. По данным Клиники Майо, взрослые люди, которые употребляют здоровый завтрак, лучше контролируют уровень сахара в крови и сохраняют работоспособность в течение дня. В свою очередь, отказ от еды утром может замедлить метаболические процессы и затруднить попытки стать стройнее.Какие же продукты на завтрак помогают сделать фигуру более подтянутой?Яйца. Благодаря высокой питательности из-за содержания белка, многих важных витаминов и минералов, таких как селен и рибофлавин, яйца способны эффективно снижать аппетит в течение дня при употреблении на завтрак.Зародыши пшеницы. Они содержат концентрированное количество витаминов и минералов, таких как марганец, тиамин и селен, а также богаты клетчаткой. Исследования показывают, что потребление этих веществ и клетчатки тесно связано со здоровым весом без излишков жира.Бананы. Тем, кто не может без сладкого, на завтрак следует ест именно их. Банан среднего размера содержит чуть более 100 калорий, но при этом в нем целых 3 грамма пищевых волокон – это 12% ежедневной потребности организма в клетчатке.Йогурт. Содержит большое количество белка, снижает уровень голода и, соответственно, количество потребляемой за день пищи. Согласно имеющимся данным, стандартная порция йогурта на завтрак помогает съедать на 100 килокалорий меньше.Грейпфрут. Этот фрукт недаром включается в различные программы по снижению веса. Помимо низкого содержания калорий, грейпфруты богаты водой и клетчаткой – идеальное сочетание для худеющих.Кофе. Кофеин как активное вещество способствует снижению веса за счет ускорения обмена веществ. Главное – не переусердствовать с сахаром, молоком, сливками и другими добавками, так как они увеличивают калорийность напитка и сводят на нет некоторые потенциальные полезные для здоровья свойства кофе.