Что происходит с вашим мозгом, если вы не будете спать

Специалисты Исследовательского центра рабочей среды и человеческого фактора им. Лейбница проверили влияние бессонницы на функционал мозга. Выяснились интересные детали.Несомненно, негативное влияние нарушения сна оказывают на память через активацию мозга, а также через нарушение связей между нейронами. Способности к обучению тоже ухудшаются, страдает нервная система, падает работоспособность, концентрация внимания.Понятно, что негативные последствия недосыпа различаются в зависимости от того, как долго человек плохо спит, чем вызвана бессонница. Это полный отказ от сна или поверхностный, тревожный сон с частыми пробуждениями и пр. Много факторов влияет на конечный результат.Конечно же, в первую очередь, нужно разбираться в истоках, искать причины отклонений. И решать проблему в корне. Потому что, если источником проблем является стресс или какое-то заболевание, то положение будет лишь ухудшаться, «закольцовываться», поскольку недостаток сна усугубит течение исходных болезней.Сложнее всего приходится людям, вынужденным работать в ночные смены. Нарушаются природные циркадные ритмы, и восстановление нормы сна становится еще более проблематичным.