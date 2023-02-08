10 признаков того, что вам не хватает магния
Суточная доза магния для женщин — около 300 мг в сутки. Как понять, что у вас в организме не хватает магния, и чем вам это грозит?
Проверьте, нет ли у вас этих симптомов нехватки магния.
Нервы
Вы легко теряете терпение и взрываетесь по пустякам, часто ощущаете беспокойство и нервозность? Магний отвечает отвечает в том числе и за правильную работу нервной системы, так что всё это — явные признаки нехватки магния в организме.
Стресс
Из-за регулярных и сильных переживаний повышается уровень адреналина в крови, а надпочечники активно вырабатывают кортизол, гормон стресса. Магний же, наоборот, активно выводится из клеток. В результате этого человек сталкивается с нехваткой магния в организме.
Ночные судороги
По ночам вы просыпаетесь от того, что вам сводит икроножные мышцы, и судорога проходит не сразу. Иногда вы отмечаете покалывание или тяжесть в ногах. Так может проявляться нехватка магния. Он принимает участие в обмене кальция, чем его меньше — тем выше риск судорог. Кстати, дёргающийся глаз — это тоже микросудорога!
Плохой сон
Если в организме дефицит магния, то вы с трудом засыпаете и с трудом просыпаетесь, а иногда лежите без сна часами. Бессонница — явный симптом того, что работе вашей нервной системы не хватает помощи магния.
Учащённое сердцебиение
Аритмия, необычные ощущения во время сердцебиения — например, «пропуски» сердечных сокращений, это признак нехватки магния. Магний помогает регулировать баланс натрия и кальция в клетках и напрямую влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Алкоголь
Какие основные причины нехватки магния? Если вы употребляете алкогольные напитки (считается даже один бокал вина) чаще, чем три раза в неделю, вы в группе риска. Вино, пиво и коктейли — отличные мочегонные средства, а магний легко и быстро выводится из организма с жидкостью.
Кофе с булочкой
Магний нужен для правильного углеводного обмена — он помогает контролировать уровень глюкозы. Если вы увлекаетесь кофе с пончиками — вы рискуете вдвойне: мочегонный эффект кофе и быстрые углеводы — это гарантированный скоростной вывод магния из организма. В этом случае дефицит магния вам обеспечен.
Лишний вес
При нехватке калия и магния нарушается процесс обмена веществ: ваш организм не может правильно усваивать белки, жиры и углеводы, метаболизм замедляется.
Бледность
Не очень нравитесь себе в зеркале — цвет лица плоховат, отёки, круги под глазами? Это ещё одни симптомы нехватки магния: он играет важную роль для нормального кровяного давления.
Противозачаточные таблетки
Ещё один симптом нехватки магния у женщин — приём оральных контрацептивов. Ваш «искусственный» эстроген способствует более быстрому выводу магния из организма.
Продукты, которые следует есть при нехватке магния
Нужную дозировку микроэлементов вам назначит врач, а пока обратите внимание на свой рацион.
Следующие продукты, богатые магнием, необходимы при его нехватке в организме:
орехи и семечки,
фасоль и бобы,
грибы белые сушёные,
ржаной хлеб,
горький шоколад,
халва,
сухофрукты,
какао,
овсяная, гречневая и пшеничная каши,
зелень (особенно свежий шпинат),
морковь и свекла,
красная икра,
бананы.
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