10 признаков того, что вам не хватает магния

Магний в организме человека без преувеличения можно назвать жизненно важным, так как он принимает активное участие в обмене веществ, и без него мы, по большому счету, существовать не можем. Он задействован в порядка 300 биохимических реакциях, которые ежесекундно происходят в нашем теле.Суточная доза магния для женщин — около 300 мг в сутки. Как понять, что у вас в организме не хватает магния, и чем вам это грозит?Проверьте, нет ли у вас этих симптомов нехватки магния.НервыВы легко теряете терпение и взрываетесь по пустякам, часто ощущаете беспокойство и нервозность? Магний отвечает отвечает в том числе и за правильную работу нервной системы, так что всё это — явные признаки нехватки магния в организме.СтрессИз-за регулярных и сильных переживаний повышается уровень адреналина в крови, а надпочечники активно вырабатывают кортизол, гормон стресса. Магний же, наоборот, активно выводится из клеток. В результате этого человек сталкивается с нехваткой магния в организме.Ночные судорогиПо ночам вы просыпаетесь от того, что вам сводит икроножные мышцы, и судорога проходит не сразу. Иногда вы отмечаете покалывание или тяжесть в ногах. Так может проявляться нехватка магния. Он принимает участие в обмене кальция, чем его меньше — тем выше риск судорог. Кстати, дёргающийся глаз — это тоже микросудорога!Плохой сонЕсли в организме дефицит магния, то вы с трудом засыпаете и с трудом просыпаетесь, а иногда лежите без сна часами. Бессонница — явный симптом того, что работе вашей нервной системы не хватает помощи магния.Учащённое сердцебиениеАритмия, необычные ощущения во время сердцебиения — например, «пропуски» сердечных сокращений, это признак нехватки магния. Магний помогает регулировать баланс натрия и кальция в клетках и напрямую влияет на работу сердечно-сосудистой системы.АлкогольКакие основные причины нехватки магния? Если вы употребляете алкогольные напитки (считается даже один бокал вина) чаще, чем три раза в неделю, вы в группе риска. Вино, пиво и коктейли — отличные мочегонные средства, а магний легко и быстро выводится из организма с жидкостью.Кофе с булочкойМагний нужен для правильного углеводного обмена — он помогает контролировать уровень глюкозы. Если вы увлекаетесь кофе с пончиками — вы рискуете вдвойне: мочегонный эффект кофе и быстрые углеводы — это гарантированный скоростной вывод магния из организма. В этом случае дефицит магния вам обеспечен.Лишний весПри нехватке калия и магния нарушается процесс обмена веществ: ваш организм не может правильно усваивать белки, жиры и углеводы, метаболизм замедляется.БледностьНе очень нравитесь себе в зеркале — цвет лица плоховат, отёки, круги под глазами? Это ещё одни симптомы нехватки магния: он играет важную роль для нормального кровяного давления.Противозачаточные таблеткиЕщё один симптом нехватки магния у женщин — приём оральных контрацептивов. Ваш «искусственный» эстроген способствует более быстрому выводу магния из организма.Продукты, которые следует есть при нехватке магнияНужную дозировку микроэлементов вам назначит врач, а пока обратите внимание на свой рацион.Следующие продукты, богатые магнием, необходимы при его нехватке в организме:орехи и семечки,фасоль и бобы,грибы белые сушёные,ржаной хлеб,горький шоколад,халва,сухофрукты,какао,овсяная, гречневая и пшеничная каши,зелень (особенно свежий шпинат),морковь и свекла,красная икра,бананы.