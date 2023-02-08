Люди с аллергией на алкоголь подвержены инфарктам и инсультам

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Аллергия на алкоголь объясняется активностью специфического гена.Некоторые люди не только не получают удовольствия от выпивки – спиртное вызывает у них появление неблагополучных симптомов, свойственных аллергическим реакциям. Такие симптомы означают, что имеется непереносимость алкоголя, обусловленная действием гена, который также может влиять на подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям.«Примерно один из двенадцати взрослых человек несет ген ALDHA, который лишает организм способности переваривать алкоголь», - сообщило издание Times of India.Учеными также было установлено, что при наличии этого гена (в активном состоянии) организм хуже вырабатывает оксида азота, который помогает расслабить кровеносные сосуды. Это препятствует правильному расширению сосудов под напором крови и подвергает их более высокому риск повреждений. Таким образом, обладатели «дефективного» гена не только могут испытывать аллергию на алкоголь, но и становятся подвержены инфарктам и инсультам. Также имеются данные о том, что он подпитывает в организме воспаление – став хроническим, оно может привести к появлению диабета, рака.Что говорит об аллергии на алкоголь? Вот симптомы непереносимости спиртных напитков:Быстро возникающая тошнота.Ускорение сердцебиения.Затрудненное дыхание (вплоть до анафилаксии).Сильное покраснение лица.Низкое кровяное давление.Слабость.Красные зудящие высыпания на коже.