На какую болезнь может указывать внезапная боль в груди

Сдавливающая боль в груди может сигнализировать о нескольких опасных состояниях. Это, например, сердечный приступ или стенокардия.Боль в груди может быть очень разной. И она может указывать на такую болезнь, как стенокардия. Она является симптомом ишемической болезни сердца и тоже имеет несколько разновидностей. Стенокардия может быть стабильной, вариантной, нестабильной, рефрактерной. Поэтому если вы почувствовали боль в области груди, то обязательно обратитесь к врачу, чтобы понять, что делать.Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что стабильная стенокардия обычно возникает из-за закупорки или сужений артерий. Это самый распространённый тип стенокардии. В то же время нестабильная стенокардия может сигнализировать о скором сердечном приступе. И в этом случае боль сама по себе не проходит, как и после отдыха или приёма лекарств.Вариантная стенокардия возникает в то время, когда человек находится в состоянии покоя. Она лечится при помощи лекарств. Клиника Майо отмечает, что при рефрактерной стенокардии симптомы могут проявляться часто, несмотря на приём препаратов и изменения в образе жизни.Стенокардия вообще возникает из-за ишемической болезни сердца. У женщин и у мужчин симптомы стенокардии могут различаться. Так, мужчины могут ощущать боль или сдавливание в области груди либо дискомфорт в области шеи, в челюсти, спине, плече или руке. Кроме того, из-за стенокардии могут онеметь руки.Женщины при стенокардии сталкиваются с такими симптомами, как рвота, тошнота, одышка или боль в животе.