«Твердость» во внутренней части бедра сигнализирует об опасном тромбе

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Если у вас опухла вся нога, это также является поводом для немедленного обращения к врачуНебольшие желеобразные сгустки крови известны как кровяные сгустки. Определенное количество свертывания необходимо в организме, чтобы предотвратить чрезмерное кровотечение. Однако сгустки, которые не растворяются сами по себе, могут быть опасны.Это потому, что они могут перемещаться в другие части тела, включая жизненно важные органы. Например, сгусток, попадающий в легкое, может вызвать легочную эмболию. В то время как тот, который препятствует притоку крови к мозгу, является частой причиной инсульта. Одним из состояний, часто вызываемых тромбами, является поверхностный тромбофлебит.Поверхностный тромбофлебит — это воспаление вены прямо под кожей, обычно на ноге. Небольшой кровяной сгусток также часто образуется в вене, но обычно это несерьезно. Состояние обычно проходит в течение двух-шести недель. Лечение может облегчить боль или дискомфорт.«Поверхностный тромбофлебит отличается от тромбоза глубоких вен (ТГВ) и гораздо менее серьезен. Однако в небольшом числе случаев при поверхностном тромбофлебите могут возникать осложнения, в том числе распространение кровяного сгустка дальше вверх по вене. Если тромб распространяется туда, где соединяются поверхностные и глубокие, более крупные вены, может развиться ТГВ», - говорит врач-кардиолог Олег ВарфоломеевОдним из симптомов поверхностного тромбофлебита является ощущение твердости или «шишковатости» части вены. Обычными симптомами являются отек, покраснение и болезненность вдоль части вены.«У вас может развиться высокая температура (лихорадка). Если внутри воспаленной части вены образуется сгусток крови, вена может стать твердой или бугристой».Сгусток крови обычно не вызывает особого беспокойства, так как он небольшой. Есть и другие вены, которые несут кровь в обход заблокированной вены. Однако есть некоторые симптомы поверхностного тромбофлебита, которые требуют немедленной медицинской помощи. Одним из таких симптомов является «твердость», которая распространяется вверх по внутренней стороне бедра к паху или вокруг задней части колена или голени.