5 коварных болезней, которые чаще всего появляются после 50 лет

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Чем старше мы становимся, тем больше рисков заполучить различные проблемы со здоровьем. Эксперты рассказали, какие болезни связаны с возрастом и можно ли их избежать.По статистике ВОЗ, у большинства людей начинаются серьезные проблемы со здоровьем в 50-60 лет. Именно в этот период врачи чаще всего диагностируют различные хронические заболевания, которые влияют на качество жизни.— Около половины людей старше 65 лет имеют больше одного хронического заболевания, и, как показывает опыт, эта цифра будет только расти. Причины — лишний вес, плохая экология, вредные привычки, отсутствие физической активности, — говорят ученые.Эксперты рассказали, с какими болезнями чаще всего сталкиваются люди после 50 лет.ГипертонияПовышенное артериальное давление считается основной причиной инсульта, сердечного приступа, заболевания почек и других проблем, которые могут привести к смерти. По статистике, например, в США от него страдают около 70 миллионов человек. В России речь идет о 40 процентах населения, причем больше гипертонии подвержены женщины.С возрастом сосуды становятся менее эластичными, поэтому риск гипертонии в разы возрастает. Врачи советуют всем людям (даже тем, кому еще нет и 30 лет) регулярно измерять давление.Повышенный холестеринВысокий уровень холестерина может привести к атеросклерозу и закупорке кровеносных сосудов. Это может стать причиной инсульта, инфаркта, различных болезней сердца и даже когнитивных нарушений.Кстати: повышенный уровень холестерина можно заподозрить по изменениям на руках. Достаточно внимательно посмотреть на свои кисти и ладони, чтобы увидеть первые тревожные звоночки.У вас появились болевые ощущения. Накопление холестерина может закупорить сосуды ног и рук, из-за чего они начинают ныть или болеть.Вы стали ощущать покалывание в руках.У вас появились волдыри. Эти шишки могут «вырасти» на любой части руки, но чаще всего их можно заметить на локтях.Все внимание — на ладони. Именно по ним можно распознать еще один тревожный звоночек — это появившиеся глубокие складки. Ладони становятся словно морщинистыми, виной тому — образовавшиеся жировые отложения холестерина, называемые ксантомами.Чтобы понизить уровень «плохого» холестерина, врачи советуют есть больше клетчатки, следить за весом, быть физически активным, не забывать про овощи и отказаться от спиртного.АртритОколо 52 % пожилых людей страдают от болей в суставах, причем чаще всего болезнь поражает именно женщин.Травматолог-ортопед, нейрохирург, врач высшей категории, член-корреспондент РАМТН. Специалист «СМ-клиники»Артралгия возникает из-за раздражения специальных нервных окончаний, которые находятся во всех структурах сустава, говорит эксперт. Причины поражений можно разделить на следующие крупные категории:посттравматические;дегенеративные;аутоиммунные;дисметаболические;инфекционные;лекарственные;метеопатические — они зависят от возраста, болезней и других факторов окружающей среды.Серьезные нарушения в области суставов могут возникнуть, казалось бы, при незначительных травматических воздействиях. Так, даже на привычной тренировке по неосторожности человек может повредить связки или хрящи — и возникает ноющая, порой сильная боль в суставах.— Категорически не рекомендуется самостоятельное лечение и лечение народными средствами! Такие методы могут привести к стойким необратимым нарушениям сустава — разрушению хрящей, в пораженном месте пропадет подвижность, — поясняет Константин Средин.Сахарный диабет— Заболеваемость диабетом увеличивается по мере того, как население стареет, и у него появляется избыточный вес. Это болезнь чревата опасными осложнениями: у человека могут диагностировать заболевание периферических артерий и периферическую невропатию, что способствует возникновению язв диабетической стопы и даже ампутации, — цитирует ETNТ экспертов.Заподозрить коварное заболевание можно по следующим изменениям в организме:слабость;чрезмерная утомляемость;сухость во рту;постоянная жажда;учащенное мочеиспускание;зуд кожи и слизистых;вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями;раны и порезы стали заживать дольше;перед глазами периодически появляется «туман»;вы стали резко терять или набирать вес.ОстеопорозСтарение приводит к потере плотности костной ткани как у мужчин, так и у женщин, хотя у последних это чаще всего происходит именно после 50 лет. Это связано с менопаузой.— Когда ваш организм перестает вырабатывать эстроген, плотность костей обычно снижается, — поясняет терапевт Люси Макбрайд.Младший консультант Института заболеваний опорно-двигательного аппарата и ортопедии Меданта Гуруграм.По словам эксперта, избежать остеопороза можно: достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.Заниматься посильным спортомБольше ходите, бегайте трусцой, если нет противопоказаний, поднимайтесь по лестнице без лифта. Все эти простые действия смогут укрепить кости.Принимать витамин DЕсли у вас низкий уровень витамина D — это показатель низкой плотности костной ткани. Именно витамин D помогает кальцию усваиваться в организме и улучшать здоровье костей.Соблюдать диету, богатую кальциемОна укрепит плотность костей. В вашем рационе должно появиться больше молочных продуктов, рыбы, миндаля, брокколи, тофу и так далее.Отказаться от алкоголяОн снижает нашу способность усваивать кальций, что еще больше приводит к снижению плотности костей. Эксперт предлагает по возможности вообще не употреблять спиртное.Сократить потребление солиСоль, как и алкоголь, способствует вымыванию кальция из организма. Поэтому с наступлением менопаузы женщинам стоит меньше солить еду, по возможности отказаться от обработанных и консервированных продуктов.Пить меньше кофеНе больше двух чашек в день. Кофеин — третий враг уровня кальция в организме. Поэтому его стоит употреблять в умеренных количествах.