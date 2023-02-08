5 коварных болезней, которые чаще всего появляются после 50 лет
По статистике ВОЗ, у большинства людей начинаются серьезные проблемы со здоровьем в 50-60 лет. Именно в этот период врачи чаще всего диагностируют различные хронические заболевания, которые влияют на качество жизни.
— Около половины людей старше 65 лет имеют больше одного хронического заболевания, и, как показывает опыт, эта цифра будет только расти. Причины — лишний вес, плохая экология, вредные привычки, отсутствие физической активности, — говорят ученые.
Эксперты рассказали, с какими болезнями чаще всего сталкиваются люди после 50 лет.
Гипертония
Повышенное артериальное давление считается основной причиной инсульта, сердечного приступа, заболевания почек и других проблем, которые могут привести к смерти. По статистике, например, в США от него страдают около 70 миллионов человек. В России речь идет о 40 процентах населения, причем больше гипертонии подвержены женщины.
С возрастом сосуды становятся менее эластичными, поэтому риск гипертонии в разы возрастает. Врачи советуют всем людям (даже тем, кому еще нет и 30 лет) регулярно измерять давление.
Повышенный холестерин
Высокий уровень холестерина может привести к атеросклерозу и закупорке кровеносных сосудов. Это может стать причиной инсульта, инфаркта, различных болезней сердца и даже когнитивных нарушений.
Кстати: повышенный уровень холестерина можно заподозрить по изменениям на руках. Достаточно внимательно посмотреть на свои кисти и ладони, чтобы увидеть первые тревожные звоночки.
У вас появились болевые ощущения. Накопление холестерина может закупорить сосуды ног и рук, из-за чего они начинают ныть или болеть.
Вы стали ощущать покалывание в руках.
У вас появились волдыри. Эти шишки могут «вырасти» на любой части руки, но чаще всего их можно заметить на локтях.
Все внимание — на ладони. Именно по ним можно распознать еще один тревожный звоночек — это появившиеся глубокие складки. Ладони становятся словно морщинистыми, виной тому — образовавшиеся жировые отложения холестерина, называемые ксантомами.
Чтобы понизить уровень «плохого» холестерина, врачи советуют есть больше клетчатки, следить за весом, быть физически активным, не забывать про овощи и отказаться от спиртного.
Артрит
Около 52 % пожилых людей страдают от болей в суставах, причем чаще всего болезнь поражает именно женщин.
Травматолог-ортопед, нейрохирург, врач высшей категории, член-корреспондент РАМТН. Специалист «СМ-клиники»
Артралгия возникает из-за раздражения специальных нервных окончаний, которые находятся во всех структурах сустава, говорит эксперт. Причины поражений можно разделить на следующие крупные категории:
посттравматические;
дегенеративные;
аутоиммунные;
дисметаболические;
инфекционные;
лекарственные;
метеопатические — они зависят от возраста, болезней и других факторов окружающей среды.
Серьезные нарушения в области суставов могут возникнуть, казалось бы, при незначительных травматических воздействиях. Так, даже на привычной тренировке по неосторожности человек может повредить связки или хрящи — и возникает ноющая, порой сильная боль в суставах.
— Категорически не рекомендуется самостоятельное лечение и лечение народными средствами! Такие методы могут привести к стойким необратимым нарушениям сустава — разрушению хрящей, в пораженном месте пропадет подвижность, — поясняет Константин Средин.
Сахарный диабет
— Заболеваемость диабетом увеличивается по мере того, как население стареет, и у него появляется избыточный вес. Это болезнь чревата опасными осложнениями: у человека могут диагностировать заболевание периферических артерий и периферическую невропатию, что способствует возникновению язв диабетической стопы и даже ампутации, — цитирует ETNТ экспертов.
Заподозрить коварное заболевание можно по следующим изменениям в организме:
слабость;
чрезмерная утомляемость;
сухость во рту;
постоянная жажда;
учащенное мочеиспускание;
зуд кожи и слизистых;
вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями;
раны и порезы стали заживать дольше;
перед глазами периодически появляется «туман»;
вы стали резко терять или набирать вес.
Остеопороз
Старение приводит к потере плотности костной ткани как у мужчин, так и у женщин, хотя у последних это чаще всего происходит именно после 50 лет. Это связано с менопаузой.
— Когда ваш организм перестает вырабатывать эстроген, плотность костей обычно снижается, — поясняет терапевт Люси Макбрайд.
Младший консультант Института заболеваний опорно-двигательного аппарата и ортопедии Меданта Гуруграм.
По словам эксперта, избежать остеопороза можно: достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.
Заниматься посильным спортом
Больше ходите, бегайте трусцой, если нет противопоказаний, поднимайтесь по лестнице без лифта. Все эти простые действия смогут укрепить кости.
Принимать витамин D
Если у вас низкий уровень витамина D — это показатель низкой плотности костной ткани. Именно витамин D помогает кальцию усваиваться в организме и улучшать здоровье костей.
Соблюдать диету, богатую кальцием
Она укрепит плотность костей. В вашем рационе должно появиться больше молочных продуктов, рыбы, миндаля, брокколи, тофу и так далее.
Отказаться от алкоголя
Он снижает нашу способность усваивать кальций, что еще больше приводит к снижению плотности костей. Эксперт предлагает по возможности вообще не употреблять спиртное.
Сократить потребление соли
Соль, как и алкоголь, способствует вымыванию кальция из организма. Поэтому с наступлением менопаузы женщинам стоит меньше солить еду, по возможности отказаться от обработанных и консервированных продуктов.
Пить меньше кофе
Не больше двух чашек в день. Кофеин — третий враг уровня кальция в организме. Поэтому его стоит употреблять в умеренных количествах.
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