Чем грозит нехватка витамина D

Недостаток витамина D повышает шанс возникновения ряда заболеваний. Об этом заявил врач-терапевт Олег Перкушин.Дефицит микроэлемента чаще всего проявляется мышечными болями, аритмией, беспричинным ухудшением настроения, усталостью. На нехватку витамина также указывают высокое давление, регулярное вздутие живота, раздражённый кишечник, красный плоский лишай и перхоть.Самый простой способ восполнить дефицит — солнечные ванны. Необходимо гулять на улице или загорать на балконе около 30–40 минут. По словам терапевта, витамин D не накапливается в организме, поэтому делать это нужно каждый день. Получать микроэлемент можно и из пищи: говядины, морской рыбы, куриных яиц и молочных продуктов.