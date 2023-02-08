Что делать, если содрал родинку

Разбираемся, в каком случае это может быть опасно, а когда беспокоиться не стоит.Родинки на коже можно поранить не только в быту, но и во время тренировки. Неосторожное взаимодействие со спортивным инвентарём способно привести к повреждению.Существует мнение, что любые вмешательство и повреждения на коже, имеющей большое количество родимых пятен, чреваты для человека серьёзными заболеваниями. Так ли это?Ольга Машкова, врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга): Действительно, родинки могут таить в себе опасность и стать причиной злокачественных образований. Но не все образования настолько критичны, а при периодическим осмотре врача, правильном уходе и вовсе не будут беспокоить человека.Родинки — это пигментированные или беспигментные образования, которые находятся на коже. Большинство из них не причиняют вреда и сопровождают нас всю жизнь. За любыми нестандартными изменениями подобных проявлений важно следить, чтобы предупредить возникновение воспалений и других последствий.Главная опасность родинок в том, что они могут травмироваться и перерождаться. Но в большинстве случаев пигментные новообразования на коже являются доброкачественными, то есть не представляют угрозы.Пятна на коже появляются при рождении или в первые годы жизни человека. Пиком образования новых родинок или ростом уже имеющихся считаются периоды полового созревания и беременности. Кроме того, на увеличение их количества у людей средних лет может влиять сильное ультрафиолетовое излучение.Стоит ли беспокоиться, если у вас много родинок на теле?Количество родинок на теле человека заложено генетически. То, сколько их у вас и где они расположены, ничего не говорит о повышенной опасности развития злокачественной опухоли.Однако есть образования, при наличии которых необходимо срочное вмешательство — удаление. Процедуру назначает и проводит только врач.Когда нужно беспокоиться?Любые родимые пятна могут принести немало проблем, особенно если они крупные и со временем становятся ещё больше, с нечёткими краями, а также подвержены прямому УФ-излучению.Если родинка сопровождает вас с рождения и со временем никак не изменяется, нет необходимости её лечить. Показателями для незамедлительного обращения к врачу являются:Показаниями к удалению считаются крупный и с годами увеличенный размер, появление на родинке и вокруг неё небольших узелков, пигментированных участков, потеря или увеличение равномерной пигментации.Что будет, если содрать родинку?Если вы содрали родинку в быту или во время тренировки, нужно сразу же обработать её. При наличии в повреждённом образовании на коже раковых клеток есть риск развития онкологического заболевания — поэтому важно обратиться к специалисту для исключения или подтверждения диагноза.По статистике, 20-30% злокачественных образований появляется именно из родинок, и лучше убедиться, что повреждение родинки у вас к такому не приведёт. В случае если диагноз всё-таки подтверждается, проводится комплексное лечение.