Откуда берётся свинка, чем она опасна и как её лечить

Это не смертельное заболевание, но в редких случаях оно может привести к бесплодию или глухоте.Свинка — просторечное название паротита. Это вирусное заболевание, при котором воспаляются околоушные слюнные железы (древнегреческие слова?исходники звучат как «пара» («за») и «титос» («ухо»)).У воспаления есть характерный симптом: пострадавшая железа отекает, сильно увеличивается в размерах. Из?за этого шея в верхней части тоже начинает выглядеть слишком объёмной, практически сравниваясь по величине с головой, как у свинки. Отсюда и народное название болезни.Но это далеко не единственный и не всегда обязательный признак паротита.Каковы симптомы свинкиБольшинство симптомов появляется за несколько дней до того, как возникает отёк слюнных желёз. Признаки похожи на обычную простуду:повышение температуры, иногда до 39 °С;головная боль;боль и ломота в мышцах;слабость, быстрая утомляемость;потеря аппетита.Иногда эти симптомы очень лёгкие, а у некоторых заражённых их нет вовсе. Поэтому человек может подхватить свинку и даже не знать об этом.В любом случае абсолютное большинство заболевших паротитом выздоравливает в течение пары недель.Чем опасен паротитЭтот недуг легко спутать с куда более серьёзными диагнозами, например тонзиллитом или инфекционным мононуклеозом. Они нередко сопровождаются увеличением шейных лимфоузлов (внешне это похоже на увеличение слюнных желёз) и иногда приводят к тяжёлым последствиям, вплоть до проблем с печенью и разрыва селезёнки. Поэтому так важно при первых признаках болезни обратиться к терапевту или педиатру, чтобы тот поставил точный диагноз.Но свинка и сама по себе может дать серьёзные осложнения. Вот некоторые из них:Бесплодие у мужчин. Чаще всего паротит поражает слюнные железы, но воспалиться могут и другие железистые органы — те же яички (семенники). Бывает, что из?за болезни они уменьшаются в размерах (атрофируются) и мужчина навсегда остаётся бесплодным.Воспаление яичников у женщин. На способность стать матерью это не повлияет, но если нарушение появилось у беременной, оно повышает риск выкидыша.Мастит — воспаление тканей груди у женщин.Панкреатит — воспаление поджелудочной железы.Энцефалит — воспаление головного мозга.Менингит — воспаление тканей, покрывающих головной и спинной мозг.Глухота.Осложнения редки, но никто не может предсказать, как будет развиваться болезнь в конкретном случае. Поэтому в ваших интересах сделать всё, чтобы не заразиться самому и оградить от инфекции детей. К счастью, это несложно.Как не заболеть свинкойПаротит — это вирусная инфекция, которую вызывает парамиксовирус. Заболевание передаётся воздушно?капельным путём — с частичками слюны, которые заражённый человек отправляет в окружающее пространство при разговоре, кашле, чихании.У свинки есть важная особенность: в большинстве случаев, переболев ею единожды (как правило, в детстве), люди приобретают пожизненный иммунитет. Поэтому учёным удалось создать эффективную вакцину против паротита.Прививка от свинки входит в состав комбинированной вакцины КПК (корь, паротит, краснуха)КПК вводится в два приёма с интервалом не менее чем в 28 дней. У человека, который получил обе дозы вакцины, риск заражения паротитом снижается на 88% (по другим данным — на 95%). У людей, получивших одну дозу, — на 78%.В России вакцина КПК входит в Национальный календарь профилактических прививок и является обязательной для детей младше 12 лет. Взрослые, которые не были привиты в детстве, также могут получить КПК — бесплатно, по полису ОМС. Для этого надо обратиться к своему терапевту в районную поликлинику.Как лечить паротитКак и от большинства вирусных заболеваний, таблеток от свинки не существует. Врач может назначить лишь симптоматическое лечение, цель которого — облегчить симптомы и помочь организму быстрее справиться с болезнью. Такая терапия включает в себя:Постельный режим, особенно в первые дни заболевания.Обильное питьё. При температуре организм активно теряет влагу, и её количество нужно восстанавливать: жидкость требуется для корректной работы иммунной системы.При необходимости — приём безрецептурных обезболивающих, например на основе парацетамола и ибупрофена. Ни в коем случае не давайте детям младше 14 лет аспирин!Компрессы. Если наложить тёплый или прохладный (подбирайте по ощущениям) компресс на воспалённую железу, это облегчит боль.Ещё раз напомним: самолечение при симптомах свинки недопустимо. Обязательно обратитесь к врачу. И сообщайте ему о любом тревожащем вас ухудшении самочувствия — это важно, чтобы не пропустить развитие пусть маловероятных, но всё же возможных осложнений.