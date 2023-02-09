Даже без кашля: странная «простуда» отправляет россиян в больницу с пневмонией

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Как рассказывают сами заболевшие, поначалу начинается все как обычная простуда. Даже относительно легкая. Однако спустя всего несколько дней люди неожиданно оказывались на больничной койке с пневмонией.Эпидемиологи говорят о продолжающемся росте случаев гриппа и ОРВИ. К примеру, по последним данным петербургского Роспотребнадзора, в конце января заболеваемость этими респираторными инфекциями за неделю выросла в городе на 14,1%.«По результатам вирусологического мониторинга, продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов. Среди находок основные доли составили сезонные коронавирусы, РС-вирус, риновирусы. Среди вирусов гриппа нарастает количество лабораторно подтвержденных случаев вируса В. Также регистрируются заболевания, вызванные вирусом гриппа А/Н1N1/09», — сообщали недавно в ведомстве.Кроме того, вновь растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. Как заявлял федеральный Роспотребнадзор, в начале февраля показатель заболеваемости вырос на 33%. О приближающейся новой волне ковида предупреждали на днях и независимые аналитики. Среди доминирующих штаммов в России — «омикрон» и его подварианты. Последний — под названием «кракен» — завезли в Россию перед Новым годом.Думали, легкая простуда, а оказалась пневмонияПетербуржцы поделились с «Доктором Питером» своими историями болезни, которые буквально за несколько дней уложили их на больничные койки с пневмонией.— Температура четыре дня, довольно высокая, доходила до 39, но больше ничего не беспокоило, разве что сильная слабость, — поделилась с «Доктором Питером» 35-летняя Ксения.Молодая женщина объяснила, что ничем серьезнее ковида за свою жизнь не болела, да и тот перенесла буквально на ногах. В этот раз тоже не придала значения симптомам, пока не стало совсем плохо. Скорая увезла Ксению в инфекционную больницу с двусторонним поражением легких.Примерно по тому же сценарию развивалась история еще у одной пары. Вначале занемог супруг, спустя несколько дней заболела и жена. Температура, слабость и никаких симптомов.— На шестой день муж сделал рентген по направлению терапевта, оказалось, что у него двусторонняя пневмония, предложили госпитализацию, но мы отказались. Сейчас на антибиотиках, — рассказала «Доктору Питеру» петербурженка Марина.У женщины через несколько дней тоже нашли пневмонию. Переболели и дети, но у них температура снизилась довольно быстро.Подобных сообщений в Сети сейчас много. Подогревается все историями известных людей, которые буквально накануне выступали на сцене, а уже на следующий день попали в реанимацию на ИВЛ.Пневмония бывает и без кашляПо словам Юлиана Карпова, врача-пульмонолога клинической больницы Святителя Луки в Петербурге, пневмония необязательно сопровождается сильным кашлем — его может и вовсе не быть. Все зависит от площади поражения легких и особенностей расположения очага воспаления. Основными симптомами в этом случае будут:лихорадка,слабость,недомогание,боли в мышцах.Кстати, при пневмонии даже лихорадка бывает не всегда. Как ранее рассказывала врач-пульмонолог, заместитель главного врача Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александра Шилова, единственным симптомом, который с большой долей уверенности указывает на поражение легких, можно считать снижение сатурации крови (насыщение ее кислородом). В норме сатурация должна быть не менее 95%. При поражении небольшой площади легких их газообменная функция не страдает, а количество кислорода, которое доставляется в кровь, остается нормальным. Как правило, сатурация снижается при поражении не менее 30-40% площади легких.Пневмонии идут в ростПо мнению Юлиана Карпова, в последние годы заболеваемость пневмониями действительно выросла и этому есть несколько объяснений.Пандемия коронавирусной инфекции, которая до сих пор не завершилась. COVID-19 гораздо чаще других респираторных вирусных инфекций протекает с поражением легких.Более частое использование в диагностике компьютерной томографии легких. Это привело к росту подтвержденных случаев пневмонии, которые ранее, при простом рентгенологическом исследовании, не выявлялись из-за более низкой разрешающей способности метода.Более частое назначение рентгенологических исследований даже при ОРВИ, что опять же связано с пандемией. В итоге стали больше выявлять пневмоний c незначительной площадью поражения легочной ткани, которые раньше просто не диагностировались.До сих пор врачи не пришли к единому определению самого понятия «пневмония» и чем она отличается от, например, «пневмонита». Это тоже может вносить определенный диссонанс в статистику.По мнению врача-иммунолога Николая Крючкова, большинство случаев двусторонней пневмонии сейчас может быть вызвана все-таки коронавирусной инфекцией. Тем более, что продолжается рост заболеваемости. Причем, ПЦР-тесты могут и не увидеть вирус. По словам эксперта, коронавирус стал быстрее спускаться из верхних дыхательных путей в нижние, поэтому тест-системы могут его и не обнаружить.Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук- Время, когда можно поймать коронавирус с помощью ПЦР-теста, уменьшилось. Однозначно сказать, конечно, сложно, но думаю, речь идет о 2-3-4 днях с момента появления симптомов. Не более, — говорит иммунолог.Врач-иммунолог Елена Парецкая тоже считает, что сейчас, скорее, речь все же не о тяжелых случаях обычных ОРВИ, а о гриппе и коронавирусной инфекции.врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог— И раньше во время эпидемий гриппа и ОРВИ закономерно повышалось число осложнений — бронхитов, пневмоний, в том числе с летальным исходом. Просто с приходом COVID-19 мы стали знать об этом больше, — объясняет Елена Парецкая.Тем более на исходе зимы организм, как правило, уже ослаблен из-за нехватки витаминов и солнца, стрессов, поэтому гораздо легче подхватить не только вирусную, но и бактериальную инфекцию. По словам иммунолога, особенно опасны зимой пневмококки, стрептококки, стафилококк и гемофильная палочка. Они чаще всего становятся причинами такого осложнения, как пневмония.— В эпидемиологии есть свои закономерности. Каждые 5-7-10 лет возникают вспышки, волны заболеваемости теми или иными инфекциями — вирусными, бактериальными. Это типично для кори, краснухи, ветрянки, пневмококка, гемофильной инфекции. Отсюда и подобные, казалось бы, мини-эпидемии. Они были всегда, просто сегодня мы чаще о них слышим, — подытожила специалист.