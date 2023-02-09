Врач Агапкин: больное горло нельзя лечить горячим чаем

Врач предостерег от питья горячего чая при больном горле, назвав такой способ домашнего лечения распространенной ошибкой.

Очень многие россиян, почувствовав боль в горле, начинают, помимо прочего, пить горячий чай. По словам врача-реабилитолога Сергея Агапкина, такую боль вызывают воспалительные реакции. Питье горячего чая (как и любых других горячих напитков) в этом случае может лишь навредить.

«Горячий чай может усилить процессы воспаления», - заявил Агапкин.

Медик отметил, что при воспалении в принципе не нужно дополнительно воздействовать на тело высокими температурами. Что касается больного горла, Агапкин заметил: уменьшить дискомфорт, вызванный воспалительным процессом, помогает не нагрев, а наоборот – охлаждение воспаленных тканей. Поэтому, например, можно осторожно, совсем небольшими кусочками, съесть мороженое.
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