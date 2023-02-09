Россиянам назвали способы облегчить симптомы насморка

Способов для быстрого избавления от насморка не существует, однако для облегчения его симптомов можно промывать нос солевыми растворами. Об этом врач-оториноларинголог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Бобылева рассказала россиянам.Лор назвала насморк одним из проявлений респираторных инфекций. Этот недуг обладает определенной стадийностью, то есть организм должен пройти все стадии воспаления, последняя из которых — выздоровление. Также насморк может наблюдаться при аллергических ринитах или синуситах, поэтому, если он не проходит дольше семи-десяти дней, следует обратиться к врачу для установления причины.По словам Бобылевой, это заболевание часто кажется несерьезной проблемой, однако оно существенно влияет на общее самочувствие и снижает качество жизни. Чтобы облегчить проявления насморка, она посоветовала использовать солевые растворы.Также врач предупредила об опасности средств народной медицины против насморка. Она призвала отказаться от использования местных раздражающих слизистую методов «лечения», включая закапывание в нос сока алоэ или каланхоэ. По ее словам, против насморка они неэффективны и могут спровоцировать ожог слизистой, аллергические реакции.