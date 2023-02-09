Почему возникают липомы и насколько это опасно?

Липомами называются жировые образования, которые могут ощущаться как подкожные шишки.Почему возникают липомы, в точности неизвестно. Исследования показывают, что эти уплотнения могут развиваться в областях, пострадавших от травм, ударов. Также замечено, что склонность к появлению липом может проявляться как унаследованная особенность – жировые шишки под кожей часто возникают у членов одной семьи.Статистически липомы поражают 1% мирового населения, бывая как доброкачественными, так и локально агрессивными или злокачественными (такие образования известны как атипичные липомы).«Нетипичная липоматозная опухоль является злокачественным новообразованием низкой степени, поскольку может прорастать в окружающие ткани. Также она может становиться более агрессивной, если ее не лечить должным образом», - об этом рассказали медицинские эксперты издания Times of India.Признаки, которые указывают на потенциально опасную нетипичную липому.Диаметр шишки превышает 5 см.Шишка увеличивается в размерах.Комок прощупывается глубоко в теле.Шишка становится источником боли.«Как правило, атипичные липомы имеют больший размер и располагаются глубоко».При появлении названных выше признаков следует обязательно обратиться к врачу.Фактически большинство жировых образований под кожей являются безболезненными, доброкачественными и не требуют лечения. Тем не менее, нащупав в теле шишку, уплотнение или любой другой комок, правильнее всего будет проконсультироваться со специалистом.