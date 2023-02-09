Эндокринолог назвал 8 продуктов, которые улучшают работу мозга

Мозговая деятельность сильно зависит от микроэлементов, находящихся в еде. Эндокринолог Наталья Тананакина назвала продукты, употребление которых положительно повлияет на мозг.«Один из самых полезных продуктов для улучшения работы мозга – это яйца», – отметила врач.В яйцах есть холин и лецитин, которые влияют на нейромедиаторы в мозгу. Самое подходящее время для их употребления – утро. Также можно добавить к ним нерафинированное оливковое масло.Также хорошо влияют кофе и зеленый чай, но у первого напитка есть минус. Сначала кофе хорошо тонизирует, а потом приводит в расслабленное состояние. В зеленом же чае есть L-теанин, который просто тонизирует.Хорошо на нервную систему влияет и хлеб, но не весь. Лучше выбирать ржаной, ржано-пшеничный или с отрубями.Хорошо стимулируют мозговую деятельность красная рыба, семена льна, черника, грецкие орехи, а также вода. Наталья Тананакина отметила, что вода поможет не только избежать обезвоживания, но и может избавить от головных болей, передает «Газета.ru».