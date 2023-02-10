Пересадка гена, характерного для долгожителей, может перемотать возраст сердца на годы назад
Внедрив мутантный ген старым мышам, ученые увидели, как этот вариант перематывает маркеры биологического старения сердца на более чем 10 человеческих лет. Было показано, что у мышей среднего возраста такая же терапия останавливает снижение сердечной функции.
Как быстро сердце и ближайшие к нему кровеносные сосуды обычно распадаются, зависит от множества факторов, в том числе от наличия вредных привычек. Согласно результатам исследования, мутации в генах, кодирующих белки, также играют ключевую роль.
Ассоциированный с долголетием вариант (LAV) гена BPIFB4, который рассматривали исследователи, уже связан с долголетием у людей и часто встречается у людей, которые живут дольше, чем обычно, в том числе у тех, кому за 90 и старше. Это открытие побудило исследователей более внимательно изучить физиологические эффекты варианта.
Помимо испытаний на мышах, команда добавила ген в клетки человеческого сердца в лабораторных условиях, чтобы увидеть, каковы будут результаты. Клетки были взяты у 24 пожилых пациентов с серьезными проблемами с сердцем, в том числе у тех, кто ранее перенес трансплантацию сердца.
Результаты показали, что LAV-BPIFB4 играет важную роль в поддержании клеток перицитов. Работа этих клеток включает в себя строительство новых кровеносных сосудов и поддержание их в хорошем состоянии, что, в свою очередь, позволяет дольше поддерживать нормальное функционирование сердца.
«Обнаружено, что клетки пожилых пациентов, в частности те, которые поддерживают строительство новых кровеносных сосудов, называемые перицитами, менее эффективны и стареют», — поясняет ведущий автор исследования Моника Каттанео из IRCCS Multimedica Group в Италии. «Добавив ген/белок долголетия в пробирку, мы наблюдали процесс омоложения сердца: сердечные клетки пожилых пациентов с сердечной недостаточностью возобновили нормальное функционирование, доказав свою эффективность в построении новых кровеносных сосудов».
В то время как долгожители естественным образом передают мутацию гена BPIFB4 своим детям, предполагается, что это может быть адаптировано в качестве терапии для людей, чьи родители не дожили до глубокой старости и которые испытывают проблемы с сердцем.
Уже было известно, что перенос гена BPIFB4 мышам останавливает атеросклероз, диабет и другие осложнения, и в будущем можно будет использовать клинические испытания, чтобы увидеть, проявляются ли такие же профилактические эффекты у людей.
Исследователи также изучают возможность применения в качестве лечения белка BPIFB4, а не гена BPIFB4, который его генерирует. Хотя возможны оба варианта, применение белков безопаснее и проще.
«Наши результаты подтверждают, что здоровый мутантный ген может обратить вспять снижение сердечной деятельности у пожилых людей. Теперь мы заинтересованы в том, чтобы определить, может ли также работать введение белка вместо гена», - подытожили исследователи.
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