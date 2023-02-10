Ученые выяснили, правда ли свежие фрукты и овощи полезнее замороженных

Многие из нас уверены, что свежие фрукты и овощи намного полезнее замороженных. Ученые Калифорнийского университета решили разобраться в этом вопросе предметно. И вот что получилось из этого исследования.Статью на эту тему опубликовал ресурс Wiley Online Library. Американские специалисты провели анализы продуктов из морозильника и тех, что хранятся после покупки в холодильнике или при комнатной температуре. Выяснились интересные подробности.Оказалось, что свежие овощи, фрукты и ягоды далеко не так свежи, какими кажутся. Их часто срывают недозрелыми, чтобы лучше сохранить при перевозке. Соответственно, набор витаминов и микроэлементов в них сомнительный. А потом они могут долго лежать на прилавках и в наших холодильниках, еще больше теряя полезные свойства.В заморозку часто идут спелые плоды, и уже в этом их плюс. Полезные компоненты хуже сохраняются при сушке и иных способах консервации, а в заморозке их остается достаточно много.Замороженные фрукты и овощи, ягоды обычно дешевле свежих, и в этом тоже плюс. Они уже подготовлены к использованию, не надо мыть, чистить и пр. Нередко мы замораживаем дары своих огородов и садов, кто-то отправляется в лес за ягодами и тоже их хранит в морозильнике. То есть, они еще и экологически чистые, мы знаем, откуда они. А их «свежайшие» конкуренты с прилавков магазинов могут преподнести некоторые сюрпризы.Медицина рекомендует обращать внимание на витаминные продукты. По большому счету, уверяют ученые, нет большой разницы, в какой форме мы из употребляем. Единственное, что может насторожить: обилие сахара и консервантов.