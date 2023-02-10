5 мифов о пользе обильного питья

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Считается, что потребление воды в больших количествах полезно для выведения токсинов и поддержания органов в хорошей форме, что приводит к снижению веса и улучшает тонус кожи. Хм, оказывается, это только «считается». Так сколько нужно пить воды человеку в день?Мифы о пользе воды для разных аспектов здоровьяВода снижает аппетитНесмотря на то, что многие люди пьют воду до и во время еды, чтобы уменьшить аппетит, эффекта это не оказывает. Сколько бы вы ни выпили, вода быстро проходит через желудочно-кишечный тракт и не насыщает, так как не способствует выработке гормонов, сигнализирующих о том, что вы сыты.Вода выводит из организма различные токсиныВ действительности, не так важно, сколько вы пьете воды: когда вы потребляете много жидкости, это приводит к тому, что у вас образуется большее количество мочи, но выведение различных веществ не увеличивается, лишь снижается их концентрация в моче.А как же «обильное питье» при болезнях? Здесь народная мудрость путает причину и следствие. Много жидкости больному нужно потому, что он теряет ее с потом и другими выделениями. И рискует получить обезвоживание. Но выведением продуктов распада из организма вода не занимается, это делают органы нашего тела — при любом количестве воды в организме.Вода уменьшает головную больЭто опровергают клиническая практика и факты. Здесь опять спутаны хвост и начало проблемы. Головная боль МОЖЕТ возникнуть при обезвоживании, но питье ее не снимает. Достаточное количество воды может предупредить мигрень, но может и не помочь, потому что у мигреней бывают десятки причин и норма воды в день здесь не при чем.Потребление воды улучшает состояние кожиНа самом деле вода не может увлажнять кожу изнутри и задерживаться в ее слоях. Состояние кожи зависит от того, насколько сильно с нее вода — испаряется. А это, в свою очередь, зависит от общего здоровья организма, температуры окружающего вас воздуха и от того, пользуетесь ли вы увлажняющими кремами. Так что состояние кожи вряд ли подскажет норму воды в день.Полезно выпивать 2 литра воды в деньАвторы исследования не находят рационального объяснения подобной распространенной рекомендации, так как этому нет никаких научных обоснований. И потом, давайте рассудим сами — как эти пресловутые 2 литра могут быть рекомендованной дозой для всех? Сравните девочку весом 42 кг и ее маму в 86. И два литра каждой из них? Пейте просто по потребности.И всё же — сколько нужно пить воды, если рассчитывать по весу?ВОЗ не дает конкретных рекомендаций по нормам воды в день. Однако, есть несколько формул, как рассчитать необходимое количество воды в день для человека.Самая распространенная: 30 мл на килограмм массы тела. Этого достаточно, чтобы поддерживать нормальный уровень увлажнения всех органов и избежать обезвоживания. Но есть нюанс: в эти расчёты включена не только чистая питьевая вода, но и продукты, ее содержащие: водянистые фрукты и овощи, бульоны, компоты, молоко, сок, чай, кофе и так далее.Национальные академии наук, инженерии и медицины США вывели усредненные цифры нормы воды:Для мужчин — 15,5 стакана в день (около 3,7 литров)Для женщин — 11,5 стакана (около 2,7 литров).Однако и эти рекомендации не могут быть точными, потому что тоже включают в себя все источники жидкости и не учитывают вес, температуру тела, уровень нагрузки и состояние здоровья человека. А от этих факторов может зависеть изменение нормы потребления воды в день.«Бытовой» распространенный совет из 70-х годов: выпивать в день 6-8 стаканов воды. Он более понятен обывателю и может являться примерным ориентиром, но опять же с учетом того, что не всю жидкость, употребляемую в течение дня, вы можете измерить стаканами.Как правильно пить водуГлавный и основной совет: по жажде. Если тело сигнализирует о том, что хочет пить, значит, точно пора восполнить жидкость в организме. У диетологов есть поговорка: «хочешь есть — пей». Это значит, что мы часто путаем голод с жаждой и прежде, чем объедаться, попробуйте выпить стакан воды. Возможно, тело получит то, что хотело, и вы легко откажетесь от лишних калорий.Еще один распространенный и рабочий совет: выпивать утром за полчаса до еды 2 стакана теплой воды (примерно равной температуре тела). Так запускаются процессы пищеварения, теплая вода лучше всасывается и «работает» в организме.Если вы тренируетесь, обязательно выпивайте по 300-500 мл воды (в зависимости от нагрузки) за полчаса до, во время и после спорта, чтобы не довести себя до обезвоживания при обильном потоотделении.Откажитесь от сладких газировок — они усиливают жажду и устраивают организму «сахарный удар» и скачки инсулина. Также не увлекайтесь минеральной водой, в больших количествах она может вызвать переизбыток натрия в организме, что вредно для сердечно-сосудистой и других систем жизнедеятельности.Между приемами пищи отдавайте предпочтение чистой воде. Желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, а в соках, компотах и других напитках содержится клетчатка, сахар и другие вещества, которые организм воспринимает как еду и в ответ на их потребление начинает выделять желудочный сок. Получается большая нагрузка на ЖКТ. Вода — лучший источник влаги.Не бойтесь кипяченой воды. Много копий сломано в спорах о ее вреде и пользе, если совсем коротко: она не может вызвать серьезных расстройств и заболеваний, при этом в ней гораздо меньше патогенных микроорганизмов, чем в сырой воде. Из-под крана воду в больших городах точно нужно кипятить, ее очищают хлорсодержащими веществами и при кипячении их концентрация снижается.