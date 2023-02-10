Афазия — признак, который появиться за неделю до инсульта

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Почти четверть пациентов, перенесших ишемический инсульт, за неделю до этого перенесут «мини-инсульт».Инсульт – это серьезное неотложное состояние, требующее немедленного вмешательства. Они вызваны тем, что приток крови к мозгу временно прекращается. В большинстве случаев это происходит из-за сгустка крови , что известно как ишемический инсульт.Это наиболее распространенный тип инсульта, на который приходится около 85 процентов случаев. Они также могут быть вызваны разрывом кровеносного сосуда, известным как геморрагический инсульт.Однако менее известно то, что предупреждающие признаки того, что кто-то подвержен риску инсульта, могут появиться за семь дней до события.В частности, у кого-то может случиться транзиторная ишемическая атака (ТИА), которая также известна как «мини-инсульт», до «полного» инсульта. Исследование показало, что 23 процента пациентов, перенесших ишемический инсульт, ранее перенесли ТИА. Из этих пациентов 43% перенесли ТИА за семь дней до инсульта.В то время как 17 процентов перенесли ТИА в тот же день и 9 процентов - накануне."Одним из распространенных симптомов ТИА, который может предшествовать инсульту, является афазия. Это медицинский термин, обозначающий трудности с речью, включая трудности с пониманием того, что говорят другие", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.