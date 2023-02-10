Психиатр Калюжная напомнила об опасности мухоморов

На некоторых маркетплейсах в продаже появились сушеные мухоморы. Продавцы уверяют, что микродоза гриба поможет избавиться от депрессии и выгорания. Однако употребление гриба даже в минимальной дозе может привести к наркотической зависимости, подчеркивает психиатр-нарколог Мария Калюжная.По словам врача, в этих грибах содержатся псилоцибины, мусцимол и мускарин — активные вещества, вызывающие галлюцинации.При этом реакция на эти вещества может быть разной в зависимости от организма, говорит нарколог. Кто-то получит галлюцинации и зависимость от них, а кто-то - отравление. Третьим грозит сильнейшая аллергическая реакция.Что касается устранения депрессивного настроения, если у человека есть психические расстройства, грибы только усилят их проявление, а депрессия может перейти в суицидальные мысли, рассказала врач.