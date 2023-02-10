Психиатр Калюжная напомнила об опасности мухоморов
По словам врача, в этих грибах содержатся псилоцибины, мусцимол и мускарин — активные вещества, вызывающие галлюцинации.
При этом реакция на эти вещества может быть разной в зависимости от организма, говорит нарколог. Кто-то получит галлюцинации и зависимость от них, а кто-то - отравление. Третьим грозит сильнейшая аллергическая реакция.
Что касается устранения депрессивного настроения, если у человека есть психические расстройства, грибы только усилят их проявление, а депрессия может перейти в суицидальные мысли, рассказала врач.
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