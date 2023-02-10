Голова болит от погоды и настроение портится: можно ли избежать метеозависимости

В конце зимы и весной наше самочувствие нередко неважное, и любая смена погоды может его ухудшить. В дождь мы буквально засыпаем на ходу, в мороз — страдаем от головной боли, при ветре — от ломоты в суставах. Почему так?Отрицать влияние на организм условий внешней среды бессмысленно. Но кто-то из нас почти не замечает, что настроение и самочувствие в ясные солнечные дни и в пасмурные меняется, а кто-то оказывается практически выбитым из колеи из-за недомоганий, головной боли или проблем с суставами.Почему возникает метеозависимость и можно ли от нее избавиться? Нужно ли обращаться с этой проблемой к врачу? В этом вопросе «Доктор Питер» разбирался совместно с врачом-неврологом, мануальным терапевтом клиники «АБИА» Николаем Державиным.Есть ли метеозависимость или это миф?По мнению практикующих врачей — наличие такого состояния как метеочувствительность (или в более негативном контексте — метеозависимость) мало у кого вызывает сомнение. У экспертов только различаются его оценки:кто-то из врачей считает его исключительно плодом самовнушения («в газете опубликовали заметку о скорой магнитной буре, и у всех, кто ее прочел, заболела голова»);кто-то расценивает метеозависимость, как серьезный самостоятельный фактор, влияющий на состояние здоровья.Почему мы страдаем от погоды?Конкретные механизмы влияния перемены погоды: осадков, ветра, резких колебаний температуры на состояние человека во многом не ясны по сей день. Хотя один из них, зависимость активности шишковидной железы головного мозга (эпифиза) от освещенности, сегодня уже хорошо изучен. Причем играет роль не только длительность светлого времени суток в конкретный день/период времени, но и степень изменения светового потока день ото дня. Эпифиз регулирует выработку таких гормонов, как мелатонин («гормон сна») и серотонин («медиатор хорошего настроения»).Если рассмотреть ситуацию в целом, то одной из ключевых задач нашего мозга считается регуляция и тонкая настройка многочисленных биохимических, биоэлектрических, биомеханических и прочих процессов, результатом чего становится поддержание оптимального внутреннего климата организма, также называемого гомеостазом. Эта титаническая работа происходит вне контроля нашего сознания. И хорошо, иначе бы мы просто «захлебнулись» потоком данных от всех органов и систем. Но финальный результат мы хорошо осознаем в виде нашего самочувствия.Эмоции и наше восприятие — тоже важныВажную часть самочувствия составляет эмоциональный фон, который имеется у каждого нашего действия, будь то физическое движение или мыслительный процесс. Гармоничный эмоциональный фон можно сравнить с грамотно подобранным саундтреком в фильме. От того, как мы воспринимаем окружающую обстановку и погоду, — во многом зависит и то, как мы в целом себя чувствуем.Когда нагрузка слишком велика — наступает сбойА теперь представим, что система регуляции изначально подвержена повышенной нагрузке. То есть у вас уже имеется сбой в регуляции работы сосудов (гипертония, мигрень) или по каким-то причинам ослаблена выработка некоторых нейромедиаторов в центральной нервной системе. При резкой перемене погоды или, например, при значительном изменении светового потока в течение нескольких недель появляется дополнительная нагрузка на системы регуляции. Увеличивается вероятность сбоя.Этот сбой человек ощутит в виде головной боли вследствие подъема артериального давления (АД) или разразившегося мигренозного приступа. Или — в виде нарушения эмоционального фона. Да, «чашу переполняет последняя капля». Но — для этого чаша должна быть уже наполнена.Как бороться с метеозависимостью?Стратегически — важно постоянно повышать выносливость организма. Не только в плане увеличения физической силы, но и в плане тренированности систем регуляции и жизнеобеспечения — нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной.Лучший способ для этого — регулярные динамические физические нагрузки, физкультура в хорошем смысле этого слова. А так же подвижные виды спорта, например, — бокс, восточные единоборства, танцы. Полезно плавать, много и долго гулять, двигаться как можно больше в течение дня.Если есть проблемы здоровьяВажно подчеркнуть, если вы уже знакомы с метеозависимостью, перед наращиванием нагрузок нужно пройти «медицинское расследование» совместно с врачом, выяснить, что именно лежит в основе тех симптомов, которые проявляются при изменениях погоды. Надо пройти хотя бы основной минимум — анализы крови, ЭКГ, рентген, УЗИ сердца. Если врач посчитает нужным, он добавит в план дополнительные процедуры.Также в плане борьбы с метеочувствительностью может понадобиться коррекция диеты, подбор лекарственных препаратов. В этом вам помогут специалисты: невролог и терапевт.