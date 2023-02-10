Врач назвал внешние симптомы нездоровой щитовидной железы

Хирург Иван Руссу: то, что может казаться хронической усталостью, на самом деле говорит о нездоровой щитовидной железе.В интервью врача Руссу прозвучало предупреждение о том, что при ухудшении в состоянии щитовидной железы могут возникать внешние симптомы, которые часто воспринимаются как последствия переутомления или недосыпа.«Апатия, тревожность, сонливость из-за стресса, ухудшение работоспособности, желание отдохнуть – за всем этим могут скрываться серьезные проблемы с щитовидной железой», - сообщил Иван Руссу «Лайфу».Кроме того, может появиться проблема слишком сухой кожи, начинают выпадать волосы. Эти симптомы можно заметить, когда замедляется обмен веществ, на что, в свою очередь, влияет дефицит гормонов железы, ее недостаточность, гипотиреоз.Еще один характерный симптом проблемы – это увеличение веса, отеки лица и шеи. Медик отметил, что в случае замедленного обмена веществ вес способен расти даже при пониженном аппетите.Избыток гормонов щитовидки, гипертиреоз, наоборот, ускоряют обменные процессы и вызывают похудение при достаточно большом количестве съеденной пищи. Кроме того, активно образуется тепло и повышается потоотделение.«При проблемах с щитовидкой часто возникает увеличение глаз и двоение картинки, слезотечение при ярком свете. Это происходит из-за скопления жидкости в жировой ткани», - дополнил врач.Он посоветовал обязательно обращаться за обследованием при появлении неблагополучных признаков.