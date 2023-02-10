Недостаток сна ведет к развитию заболеваний, связанных с воспалением

Развитие серьезных хронических патологий, таких как болезни сердца и болезнь Альцгеймера, тесно связано с недостатком сна.Качество сна определенным образом соотносится с воспалением, естественной реакцией организма на болезни и травмы, об этом в беседе с «МедикФорм» сообщила врач-терапевт Тамара Ильинская. По словам врача, воспаление – это результат работы иммунной системы. Когда, например, возникает респираторная инфекция или порез на коже, иммунная система активирует лейкоциты, которые, в свою очередь, выделяют цитокины и другие воспалительные молекулы, призванные уничтожать все патогенное, что проникает в организм. Временное воспаление служит эффективным защитным механизмом. Но если оно становится хроническим, то может вести к развитию сердечных заболеваний, диабета, инсульта, рака и болезни Альцгеймера.При недостатке сна уровень воспалительных молекул в организме начинает увеличиваться, заявила медик.«Как показали исследования, некоторыми из воспалительных молекул, которые увеличиваются при недосыпе, являются цитокины, интерлейкин-6 и С-реактивный белок. В связи с этим люди, которые плохо спят, становятся подвержены риску сердечных заболеваний, гипертонии, диабета», - отметила Ильинская.Кроме того, недостаток сна мешает нормальному функционированию системы очистки мозга. Во время глубокой стадии сна спинномозговая жидкость проходит через мозг, удаляя бета-амилоидный белок, скопления которого повреждают клетки головного мозга, что повышает риск болезни Альцгеймера и других видов слабоумия.«Без достаточного ночного сна процесс самоочищения мозга становится менее тщательным, что ведет к накоплению в нем белка и развитию воспаления», - предупредила медик.По словам специалиста, даже после одной бессонной ночи в мозге повышается уровень опасного для него бета-амилоида. Но наибольший вред головному мозгу наносит хроническое недосыпание.