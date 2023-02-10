Врачи рассказали, как распознать стоматит

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Если вовремя не лечить стоматит, заболевание будет развиваться и может перейти в хроническую стадию. Как распознать недуг, рассказали врачи в Telegram-канале регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.«Стоматит — это заболевание, при котором воспаляется отдельный участок или обширные области слизистой рта. Каждая форма болезни имеет индивидуальные и общие симптомы, среди которых покраснение и болезненность слизистой оболочки», — говорится в публикации.Одна из разновидностей заболевания — грибковый стоматит. Его легко узнать по белому налёту творожистой консистенции на щеках и нёбе. Ему свойственен неприятный запах.Язвенный стоматит — это белые язвочки с красной каймой, которые доставляют дискомфорт при жевании или разговоре.Герпетическая форма выглядит как пузырики с жидкостью, которые появляются на губах и в уголках рта.Иногда, как утверждают врачи, пациенты запускают стоматит настолько, что появляются признаки интоксикации, например, повышенная температура и недомогание.«Каждая форма болезни требует индивидуального лечения, иначе повышается вероятность перехода стоматита в хроническую рецидивирующую стадию», — отмечают специалисты.Вылечить стоматит и не допустить осложнений помогут следующие рекомендации:откажитесь от сигарет и спиртного;не пренебрегайте гигиеной;не затягивайте с лечением кариозных зубов;не злоупотребляйте сладким и выпечкой;не ешьте слишком горячую, солёную или острую пищу.«Если заметили у себя данное заболевание, срочно запишитесь к стоматологу-терапевту. Не покупайте препараты самостоятельно. Самолечение может привести к осложнённому течению заболевания и усилению воспалительного процесса!» — добавляют врачи.Выбирать пасту необходимо с осторожностью — в составе некоторых из них содержатся компоненты, которые только ухудшат здоровье зубов. Врачи рассказали, чего не должно быть в составе зубной пасты.