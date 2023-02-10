Врачи рассказали, как распознать стоматит
«Стоматит — это заболевание, при котором воспаляется отдельный участок или обширные области слизистой рта. Каждая форма болезни имеет индивидуальные и общие симптомы, среди которых покраснение и болезненность слизистой оболочки», — говорится в публикации.
Одна из разновидностей заболевания — грибковый стоматит. Его легко узнать по белому налёту творожистой консистенции на щеках и нёбе. Ему свойственен неприятный запах.
Язвенный стоматит — это белые язвочки с красной каймой, которые доставляют дискомфорт при жевании или разговоре.
Герпетическая форма выглядит как пузырики с жидкостью, которые появляются на губах и в уголках рта.
Иногда, как утверждают врачи, пациенты запускают стоматит настолько, что появляются признаки интоксикации, например, повышенная температура и недомогание.
«Каждая форма болезни требует индивидуального лечения, иначе повышается вероятность перехода стоматита в хроническую рецидивирующую стадию», — отмечают специалисты.
Вылечить стоматит и не допустить осложнений помогут следующие рекомендации:
откажитесь от сигарет и спиртного;
не пренебрегайте гигиеной;
не затягивайте с лечением кариозных зубов;
не злоупотребляйте сладким и выпечкой;
не ешьте слишком горячую, солёную или острую пищу.
«Если заметили у себя данное заболевание, срочно запишитесь к стоматологу-терапевту. Не покупайте препараты самостоятельно. Самолечение может привести к осложнённому течению заболевания и усилению воспалительного процесса!» — добавляют врачи.
Выбирать пасту необходимо с осторожностью — в составе некоторых из них содержатся компоненты, которые только ухудшат здоровье зубов. Врачи рассказали, чего не должно быть в составе зубной пасты.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Стоматология
Добавить комментарий