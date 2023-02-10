Омоложение лица за 4 дня по восточной методике “кохинхина”

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Существует ли вечная молодость? И как её достичь? Мы часто себе задаём этот вопрос...Мандариновая маска для молодости вашей кожиСуществует ли вечная молодость? И как её достичь? Мы часто себе задаём этот вопрос.Конечно, мы не можем противиться течению времени, но мы можем сделать так, чтобы оно было не так заметно на наших лицах. И сделать это можно не только с помощью пластической хирургии или профессиональной эстетической медицины.Добиться заметных результатов возможно, регулярно уделяя уходу за своей внешностью немного времени и используя проверенные веками рецепты домашней косметологии.Например такие, как эти природные омолаживающие и восстанавливающие процедуры, которые широко известны на территории Юго-Восточной Азии не одну сотню лет.Да и что удивляться, ведь раньше не было такой косметической индустрии и средств для молодости: красавицы готовили их себе сами или заказывали у специальных знатоков этого вопроса. Рецепты передавались из уст в уста, а самые удачные передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней.Сегодня мы расскажем вам об интереснейшей восточной методике омоложения “кохинхина”, в основе которой лежат мощные омолаживающие свойства мандарина. Название методики идет от названия провинции в Южном Вьетнаме, которая считается родиной мандарина.Мандарин — фрукт, богатый витамином A и C, он активно способствует выработке коллагена и устраняет несовершенства кожи.Мандариновые маски применяются для омоложения кожи и придания ей упругости и свежести.Методика рассчитана на регулярное применение мандариновых масок. Один курс рассчитан на 4 дня.Повторять курс рекомендуется 2 раза в месяцДень первый. Очищение кожиВам потребуется:кожура 1 мандарина,3 ложки натурального йогурта,2 ложки овсяной муки.Хорошо вымытый мандарин очистите и съешьте его. Кожуру мандарина измельчите и перемешайте в блендере с йогуртом и овсяной мукой до однородной консистенции.Нанесите маску на зону лица и декольте. Избегайте попадания маски на зону вокруг глаз.Подержите маску 10 минут, затем сделайте легкий пилинг-массаж и подержите маску на лице ещё 10 минут.После этого смойте теплой водой.Нанесите увлажняющий крем.2. День второй. Снятие воспаления и выравнивание цвета кожиВам потребуется:? чашки тёплого молока,1 ложка дрожжей,1 мандарин,1 ломоть пшеничного хлеба.Выжмите сок мандарина и смешайте его с теплым молоком. Добавьте туда хлебный мякиш и дрожжи. Хорошенько все перемешайте.Нанесите на лицо и зону декольте.Оставьте на 20 минут.Через 20 минут смойте всё теплой водой.Применять крем сегодня не нужно.День третий. Подтяжка и омоложение кожи (лифтинг-маска)Вам потребуется:3 свежих плода инжира,1 мандарин,1 яичный белок.Сделайте пюре из инжира, смешайте его с соком мандарина, взбейте белок до пены и осторожно смешайте с пюре.Полученную смесь нанесите на лицо и зону декольте и оставьте на 30 минут.Затем смойте всё теплой водой.Крем сегодня не нужен.День четвёртый. Увлажнение кожиВам потребуется:4 столовые ложки овсяной муки,4 чайные ложки мёда,2 мандарина,1 столовая ложка оливкового масла.Овсяную муку, мёд, сок от двух мандаринов и оливковое масло тщательно перемешайте.Полученную массу нанесите на лицо и зону декольте.Оставьте на 5 минут.Затем сделайте массаж лёгкими круговыми движениями и оставьте ещё на 10 минут.Затем смойте все тёплой водой.Крем применять не нужно.Внимание! Все процедуры нужно выполнять перед сном. Мандариновые маски не делают по утрам или днем. Если же вы всё-таки сделали маску днем, то избегайте попадания под прямые солнечные лучи, чтобы не получить нежелательных пятен на коже. Перед нанесением маски нужно снять макияж и тщательно умыть лицо.Повторяйте эти маски каждые 2 недели — и вы будете выглядеть значительно моложе.Берегите свою молодость и красоту