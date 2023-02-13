Варикоз: чудо-мазь для лечения сосудистых звёздочек

Варикоз и сосудистые звёздочки представляют собой серьёзную эстетическую проблему, которая беспокоит большую часть взрослого женского населения.Варикоз развивается в результате нарушения кровообращения, когда расширяются вены и капилляры нижних конечностей. Как правило, от этого заболевания страдают в первую очередь ноги. Воспалённые вены приобретают красноватый или фиолетовый оттенок и начинают выступать над поверхностью кожи.Обычно от варикоза страдают икры ног и внутренние части бёдер. Иногда заболевание затрагивает и другие участки тела человека. Большинство женщин сталкивается впервые с варикозном во время беременности или после 50 лет, когда женский организм переживает гормональные изменения.Независимо от причин, которыми был вызван варикоз, каждой из нас хотелось бы минимизировать его неприятные последствия. Лечить его необходимо не только из-за связанных с ним эстетических проблем, но и из-за угрозы нашему здоровью, ведь это заболевание сопровождается отеками и болями.К счастью, существует большое количество натуральных средств и продуктов, способных заметно снизить негативные последствия варикоза для нашего здоровья.Мазь из арники для лечения сосудистых звёздочек и варикозаМазь из арники — экологически чистый продукт, который на протяжении многих веков используется для лечения расстройств кровообращения.Арника — дикорастущее альпийское растение, распространённое в Европе и странах Латинской Америки. Его можно встретить на пустырях и обочинах дорог.Люди давно начали использовать арнику в гомеопатии. Это растение отлично подходит для лечения болей в мускулатуре и суставах, а также воспалительных процессов.Фармацевтическая промышленность использует экстракты и активные вещества арники для разработки мазей и других наружных лекарственных средств.Что касается лечения варикозного расширения вен, арника оказывает стимулирующее воздействие на местное кровообращение, облегчая возвращение крови к сердцу. Другой любопытный эффект арники касается лечения воспалённых тканей. Она способна сужать наши вены без нарушения тока крови через них.Массаж с мазью из арники успокаивает боли и напряжение в ногах. Особенно это касается тех моментов, когда боли усиливаются после перенесённой физической нагрузки или напряженного трудового дня. Также арнику можно использовать для лечения растяжений связок, гематом и поверхностных ран.Как приготовить мазь из арники для лечения варикоза?Эта мазь обладает противовоспалительными, успокаивающими и тонизирующими свойствами, которые активируют кровообращение в проблемной зоне. В результате размер вен уменьшается и они перестают выступать над поверхностью кожи.Массаж с мазью из арники стимулирует работу лимфатической системы, что позволяет эффективнее выводить токсины и жидкости из организма. Благодаря этому выздоровление наступает быстрее.Конечно, мазь из арники не сможет полностью избавить от варикоза. Для улучшения результатов использование этого наружного средства необходимо сочетать с другими полезными привычками, например, правильным питанием и активным образом жизни.Мазь из арники будет эффективнее, если ты начнёшь использовать её на ранних стадиях развития заболевания. Не забывай о том, что со временем течение варикоза осложняется и лечить его становится труднее.Ингредиенты:2 столовых ложки пчелиного воска (30 г.)2 столовых ложки масла карите (24 г.)1 столовая ложка миндального масла (15 г.)2 столовых ложки масла арники (30 г.)1 капсула витамина ЕПриготовление:Растопи пчелиный воск на водяной бане. Как только он станет жидким, добавь масла карите и миндаля.Продолжай готовить средство на минимальном огне, постоянно помешивая его силиконовой ложечкой. Консистенция мази должна стать однородной.Когда она будет готова, сними ёмкость с огня. Сразу же после этого добавь масло арники и капсулу витамина Е.Дай средству настояться несколько минут. Пока мазь полностью не застыла, переложи её в герметично закрывающуюся ёмкость из стекла.Применение:Возьми необходимое количество мази и нанеси её на проблемную зону ног мягкими массажными движениями.Она должна хорошо впитаться в кожу. Повторяй эту процедуру каждый день перед тем, как идти спать.Не рекомендуется использовать мазь на повреждённых участках кожи, где присутствуют порезы и царапины.