Принятие теплой ванны снижает подверженность заболеваниям

Японские ученые установили, что теплая ванна помогает снизать риск заболеваний.С помощью ежедневного омовения можно продлить здоровую жизнь, о чем говорят результаты трехлетних наблюдений, проводившихся специалистами Токийского городского университета. Объектом научного внимания стали14 тысяч человек возрастом старше 65 лет. Один из выводов, которые были сделаны исследователями, касался приема теплой ванны. Оказалось, что такая привычка ассоциировалась у пожилых людей с более длительными периодами благополучного состояния.«У тех, кто принимал ванну ежедневно, риск появления необходимости в уходе за здоровьем на 29% ниже по сравнению с теми, кто купался реже двух раз в неделю».Согласно другому исследованию с участием испытуемых возрастом 40-50 лет, прием теплой ванны снижает подверженность таким опасным состояниям, как инсульт или инфаркт миокарда.Ученые отметили, что благодаря теплу расширяются кровеносные сосуды, что позитивно влияет на кровоток, способствует активизации метаболизма, профилактике утомления, снижению нагрузки на сердце, нормализации артериального давления. Также под воздействием тепла происходит стимуляция парасимпатической нервной системы, расслабление организма. Все эти процессы содействуют активности иммунных клеток – в результате иммунитет организма становится устойчивее к патогенам, инфекциям.«Наиболее полезный способ принятия ванны – купание в воде при температуре 40°C в течение 10 минут, если тело погружено в воду по плечи. Если вы погружаетесь в воду только наполовину, то рекомендуемое время процедуры увеличивается до 20 минут», - сообщил профессор Синья Хаясака.Эксперты подчеркивают, что купание не должно быть более продолжительным. Излишнее воздействие тепла на тело является нежелательным, потенциально вредным.Кроме того, погружение в ванну не должно создавать для организма слишком резкого перепада температур, это негативно действует на состояние сердца и сосудов.