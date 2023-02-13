Как психологические проблемы в детстве отражаются на когнитивных способностях, выявили ученые

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Способности к обучению, память и иные ментальные способности человека в зрелом возрасте во многом зависят от его психологического состояния в детстве. Стрессы, другие эмоциональные проблемы детей прочно отпечатываются в мозгу, мешая дальнейшему гармоничному развитию.Данной проблеме было посвящено обширное исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета. Своими умозаключениями эксперты поделились с читателями журнала Journal of Child Psychology and Psychiatry.Специалистами был проанализирован огромный массив данных по более чем 13 тысячам детей. Возраст обследованных: три, пять, семь, одиннадцать и четырнадцать лет. Для оценки состояния детей в разные периоды жизни ученые проследили множество показателей с помощью профессиональных тестов.Оказалось, что дети, растущие в бедности, испытывающие семейные конфликты и часто болеющие сталкиваются впоследствии с нарушениями эмоционального равновесия и рядом когнитивных проблем. У них более слабая память по сравнению со сверстниками, ниже уровень концентрации внимания, более бедный словарный запас. Разница со средним уровнем ментальных способностей у таких детей по разных показателям — на 60-70 процентов.Недавно мы рассказывали о том, что учеными открыто новое редкое генетическое отклонение у детей, которое крайне негативно влияет на их способности к обучению и накладывается на агрессивное поведение.