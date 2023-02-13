Врач Вуйичич объяснила, как получить максимальный результат от диеты

Многие люди придерживаются диет, однако не всегда получают желаемый результат. Врач Ясна Вуйичич указала на основные принципы эффективного похудения.Специалист призвала выбирать правильную диету. Лучше всего подойдет персональный рацион. Необходимо, чтобы разработкой меню занимался эксперт. В противном случае рацион может навредить организму. При индивидуальном подходе к питанию диету соблюдать гораздо проще.Вуйичич также подчеркнула, что есть утром необходимо. Игнорируя этот прием пищи, человек может переесть в обед. На завтрак врач посоветовала употреблять больше белка и клетчатки. На стол можно положить такие продукты как сыр, йогурт, фрукты и другие.Третий принцип заключается в том, чтобы не переедать перед сном. Привычка употреблять много еды в данном случае может обернуться повышением уровня сахара в крови. Это негативно влияет на процесс сжигания жира. Эксперт призвала придерживаться простого правила. Нужно поужинать за три часа до сна. После этого важно отказаться от перекусов.