А мне водички. Диетолог ответила, кому нельзя соки, морсы и компоты

Многие скажут, что компот, морс или свежевыжатый сок — идеальная альтернатива газировкам или покупным напиткам, напичканным сахаром и прочей «химией». Однако и тут важно помнить, что у каждого вида напитков есть свои противопоказания, отметила врач-диетолог Екатерина Стеценко. По её словам, есть определённые категории людей, которым стоит отказаться от некоторых напитков, какими бы полезными они ни были.Для начала давайте разберёмся, чем напитки отличаются друг от друга. Компотом можно назвать десертный напиток из фруктов или ягод. Иногда его делают из отваренных в сиропе сухофруктов.Сок же получается из выжатых овощей или фруктов. Свежевыжатый вариант считается самым полезным. Но есть и великое множество пастеризованных соков и восстановленных напитков, которые в основном встречают в супермаркетах. А вот морсы делают из ягод: их перетирают, заливают водой и варят.В свежевыжатых соках много полезных витаминов и минералов. Иногда их прописывают для терапевтических диет — например, при лечении подагры. Чтобы такой напиток принес максимум пользы, лучше его выпить в течение 15–20 минут после приготовления.Но иногда лучше съесть сам фрукт, чем делать из него сок. Ведь в плоде полезные пищевые волокна. Например, клетчатка даёт чувство сытости, снижает риск болезней сердца. В идеале лучше пить сок с мякотью.К слову, в свежеотжатом соке есть фруктовые кислоты и природный сахар, поэтому такой напиток может спровоцировать раздражение слизистой ЖКТ и резкие скачки уровня глюкозы в крови. Так что угощаться свежевыжатым соком лучше после завтрака или обеда — не на голодный желудок. Особенно осторожно нужно быть тем, у кого проблемы с пищеварением.Если вы любитель морсиков, то польза этих напитков разнится — зависит от того, как именно напиток готовили. Это касается и калорийности, так что нельзя говорить, что все виды морсов безопасны для фигуры.Кроме того, значение имеет и то, из каких конкретно ягод и фруктов морс сделан. Брусничный, например, стимулирует выделение желудочного сока, пробуждает аппетит. Клюквенный морс помогает сбить температуру, полезен при болезнях мочеполовой системы. Его обычно пьют при высоком давлении, анемии и атеросклерозе.При всей этой пользе морсы нельзя давать маленьким детям до шести месяцев. Существует немалый риск, что угощение может спровоцировать аллергию.С компотами ситуация ещё более деликатная. Ведь если хочется полезный напиток, то фрукты или ягоды лучше бросать в уже кипящую воду. Ведь всего 20 минут варки уничтожают более 80% токоферола, 85% тиамина, 90% аскорбиновой кислоты и 98% фолиевой кислоты.Если компот приготовить быстро, то он не только утолит жажду, но и даст заряд витаминов, поможет укрепить иммунитет. Если же вы любите напиток из сухофруктов, то он помогает повысить работоспособность организма и улучшает обмен веществ.Но и его можно далеко не всем — в нём много активных веществ. Если напиток сварили из кислых ягод, то он может спровоцировать чувство дискомфорта у людей с больным ЖКТ.К тому же есть несколько ягод, которые лучше обходить стороной людям с дисфункцией печени, гастритом, язвами, колитом: ежевика, вишня, крыжовник, клюква, красная смородина. В них довольно агрессивные органические кислоты, которые могут вызвать боль в животе, колики и диарею. А диабетикам и людям с лишним весом на заметку: в напитке много сахара.