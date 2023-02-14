Как быстро сбить давление без таблеток

Высокое давление чаще возникает внезапно и не всегда есть лекарства под рукой.Существует множество способов понижения артериального давления народными средствами. Однако их применение должно носить временный характер. При регулярных перепадах следует обратиться к врачу и лечить заболевание медикаментозно.Как понять, что у вас повышенное давлениеАртериальное давление измеряется в формате двух чисел. К примеру, 120/80 миллиметров ртутного столбика. Первое число — это систолическое давление. Это показатель того, как сильно давит кровь на стенки сосудов во время ударов сердца. Второе число — диастолическое давление, которое фиксирует давление крови в момент, когда сердце отдыхает между ударами.Если у вас давление 130/80 и выше — это повышенное давление. Оно может быть бессимптомным, но признаками артериальной гипертонии (когда давление 140/90 и выше) являются:головные боли (чаще — в затылочной или теменной части);периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение;боли в области сердца;учащенное сердцебиение (более 90 ударов в минуту) в спокойном состоянии;чувство удушья.Делайте глубокие вдохиМедленное глубокое диафрагмальное дыхание в течение 5 минут помогает сбить АД. Благодаря включению внутренней системы регуляции через нервную систему удается снизить уровень стресса, который в большинстве случаев является причиной повышения давления.В качестве дополнительного эффекта часто наблюдается снижение частоты пульса и расслабление. Исследования показали, что если делать это упражнение ежедневно, то эффект будет устойчивым:Расслабьтесь, закройте глаза.Положите одну руку на область груди, а другую – на живот.Считайте до пяти, сделайте глубокий вдох животом (вы должны почувствовать, как он надувается).Задержите дыхание на 8–10 секунд.Сделайте выдох также на счет пять.Выполняйте упражнение в течение 3-5 минут.Эта практика позволяет увеличить приток крови ко всем тканям, путем чего давление в сосудах снизится.Сделайте себе горячую ножную ваннуЭффект процедуры основан на расширении сосудов конечностей в результате горячей воды. К ним приливает кровь – и давление снижается. Наполните тазик горячей водой (около 45 °C) и погрузите ноги на 10 минут.Окунитесь в соленую водуЭтот метод позволяет снизить давление на 11–12%, расслабляет, помогает хорошо заснуть.Наполните ванну температурой 37-38 °C.Насыпьте в ванну 5-10 столовых ложек соли и размешайте.Погрузитесь в ванну полностью до самых плеч и оставайтесь там в течение 10-15 минут.Компресс из уксусаЭто народное средство помогает экстренно сбить давление, что было подтверждено несколькими клиническими исследованиями. Смочите марлю или ткань в яблочном уксусе и приложите к стопам на 10-15 минут.Попробуйте травяной чайИспользование фитотерапии против давления – древний народный способ. Регулярное применение отваров, настоев и чаев из лекарственных трав мяты, мелиссы, боярышника, омелы или валерианы позволяют постепенно снизить давление и привести его в норму.Какие продукты помогают снизить давлениеДля контроля гипертонии обычно используются лекарства. Однако изменение образа жизни, включая питание, помогает снизить уровень артериального давления и уменьшить риск опасных осложнений. Этому способствует включение в диету определенных продуктов, особенно с высоким содержанием калия и магния. Включив некоторые продукты в свою диету, можно улучшить показатели давления и здоровья в целом.Цитрусовые. Пятимесячное исследование, проведенное в Японии, показало, что ежедневное потребление лимонного сока в сочетании с прогулками существенно коррелирует с понижением артериального давления. Исследователи объясняли это содержанием нескольких кислот и флавоноидов в лимонах. Но грейпфрут нужно употреблять осторожно, потому что он обладает свойством усиливать действие лекарств, снижающих давление.Жирная рыба. Источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, имеющих значительную пользу для здоровья сердца. Эти жирные кислоты уменьшают воспаление и снижают уровень соединений оксилипинов, которые сужают кровеносные сосуды.Тыквенные семечки. Это концентрированный источник питательных веществ, важных для контроля АД, включая магний, калий и аргинин — аминокислоту, необходимую для производства оксида азота, способствующую релаксации кровеносных сосудов и снижению АД. Тыквенное масло также оказалось мощным природным средством от высокого артериального давления.Бобы и чечевица. Содержат клетчатку, магний и калий. Обзор результатов восьми рандомизированных исследований показал, что фасоль и чечевица в питании значительно снижают АД.Ягоды. Богаты антиоксидантами, в том числе антоцианами, которые повышают уровень оксида азота в крови и уменьшают выработку молекул, ограничивающих кровеносные сосуды. Это может способствовать снижению уровня АД. Среди ягод, которые связывают с понижением артериального давления, — черника, малина, черноплодная рябина, морошка и клубника.Фисташки. В них много питательных веществ, необходимых для здоровья сердца и регуляции артериального давления, включая калий.Морковь. Обладает высоким содержанием фенольных соединений, таких как хлорогеновая, р-кумаровая и кофейная кислоты, помогающие расслабить кровеносные сосуды и уменьшить воспаление.Сельдерей. Содержит соединения фталиды, расслабляющие ткани стенок артерий, способствуя здоровому кровотоку. По результатам исследования, среди вареных овощей, потребление вареного сельдерея значительно связано со снижением АД.Томаты. Богатые калием и каротиноидным пигментом – ликопином. Ликопин оказывает благоприятное влияние на здоровье сердца.