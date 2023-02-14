Как распознать недостаток йода в организме и что с этим делать

Возможно, вам холодно и грустно не из-за погоды на улице.Йод нужен щитовидной железе, чтобы производить гормоны трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). Эти вещества участвуют в обмене веществ и регулируют работу практически всего организма. А во время беременности эти гормоны помогают формироваться мозгу, нервам и костям плода. Так что йод относится к жизненно важным микроэлементам, а его недостаток приводит к серьёзным последствиям.Почему развивается йододефицитТело человека не вырабатывает йод самостоятельно, только получает из продуктов. Минерал есть в морской воде, поэтому им богаты водоросли, морская рыба и морепродукты. В прибрежных районах он также обнаруживается в почве, поэтому может быть в молочных продуктах и яйцах.В рационе жителей регионов, удалённых от моря, йода обычно не хватает, так как домашний скот не получает его из почвы, а привозные морепродукты стоят дороже местных товаров.Из-за того, что из продуктов не все могут получить достаточно йода, а он необходим для жизни, некоторые государства стали йодировать соль, хлеб и другие продукты. Благодаря этому людей с йододефицитом стало меньше. Также йод добавляют в поливитамины.У кого чаще встречается дефицит йодаЙододефицит может развиться у любого человека, но чаще всего с ним сталкиваются:беременные;кормящие;ещё не родившиеся дети;новорождённые;те, кто не ест рыбу и молочные продукты, например веганы;жители удалённых от моря высокогорных районов.К чему может привести дефицит йодаУ взрослых женщин недостаток йода может вызвать проблемы с зачатием и вынашиванием ребёнка: провоцировать бесплодие, выкидыши и внутриутробную гибель плода.У детей, особенно во время внутриутробного развития, недостаток йода приводит:к повреждению мозга;тяжёлой умственной отсталости (кретинизму);задержке роста;глухоте и глухонемоте;сильному напряжению (спастичности) мышц.У всех остальных последствия дефицита проявляются неприятными симптомами. Почти все они исчезают, когда йода становится достаточно.Как заподозрить недостаток йода в организмеЕсли йода не хватает, то гормонов щитовидной железы будет вырабатываться недостаточно для организма. Поэтому заподозрить йододефицит можно по симптомам гипотиреоза, таким как:постоянная утомляемость;мышечная слабость;неожиданное увеличение веса;трудности с обучением и запоминанием;запоры;замедленное сердцебиение;сухость кожи;выпадение волос;одутловатость лица;зябкость;депрессия.При гипотиреозе щитовидная железа будет увеличиваться, чтобы компенсировать нехватку и выработать больше гормонов. Это состояние называется зобом. Образование может быть видно на шее и вызывать трудности при дыхании и глотании.Как диагностируют дефицит йодаПри подозрении на дефицит йода терапевт назначает анализ на гормоны щитовидной железы. Если в результатах будут отклонения, то могут понадобиться дополнительные исследования, например УЗИ щитовидной железы. Для этого, скорее всего, человека направят к эндокринологу.Всех новорождённых проверяют на гипотиреоз в роддоме, когда берут кровь из пятки для скринингового исследования.Как лечат йододефицитДефицит йода лечат эндокринологи с помощью синтетических добавок этого микроэлемента и гормонов щитовидной железы. В зависимости от тяжести состояния может потребоваться пожизненный приём лекарств.Как избежать дефицита йодаДостаточно получать его с пищей или со специальными добавками, которые назначает врач. Обычно взрослым достаточно 150 мкг в день. Если вы планируете беременность, уже беременны или кормите, то старайтесь принимать не менее 250 мкг йода в день. Злоупотреблять и пить больше на всякий случай не стоит — избыток, так же как и дефицит, может навредить щитовидной железе.