Как распознать недостаток йода в организме и что с этим делать
Йод нужен щитовидной железе, чтобы производить гормоны трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). Эти вещества участвуют в обмене веществ и регулируют работу практически всего организма. А во время беременности эти гормоны помогают формироваться мозгу, нервам и костям плода. Так что йод относится к жизненно важным микроэлементам, а его недостаток приводит к серьёзным последствиям.
Почему развивается йододефицит
Тело человека не вырабатывает йод самостоятельно, только получает из продуктов. Минерал есть в морской воде, поэтому им богаты водоросли, морская рыба и морепродукты. В прибрежных районах он также обнаруживается в почве, поэтому может быть в молочных продуктах и яйцах.
В рационе жителей регионов, удалённых от моря, йода обычно не хватает, так как домашний скот не получает его из почвы, а привозные морепродукты стоят дороже местных товаров.
Из-за того, что из продуктов не все могут получить достаточно йода, а он необходим для жизни, некоторые государства стали йодировать соль, хлеб и другие продукты. Благодаря этому людей с йододефицитом стало меньше. Также йод добавляют в поливитамины.
У кого чаще встречается дефицит йода
Йододефицит может развиться у любого человека, но чаще всего с ним сталкиваются:
беременные;
кормящие;
ещё не родившиеся дети;
новорождённые;
те, кто не ест рыбу и молочные продукты, например веганы;
жители удалённых от моря высокогорных районов.
К чему может привести дефицит йода
У взрослых женщин недостаток йода может вызвать проблемы с зачатием и вынашиванием ребёнка: провоцировать бесплодие, выкидыши и внутриутробную гибель плода.
У детей, особенно во время внутриутробного развития, недостаток йода приводит:
к повреждению мозга;
тяжёлой умственной отсталости (кретинизму);
задержке роста;
глухоте и глухонемоте;
сильному напряжению (спастичности) мышц.
У всех остальных последствия дефицита проявляются неприятными симптомами. Почти все они исчезают, когда йода становится достаточно.
Как заподозрить недостаток йода в организме
Если йода не хватает, то гормонов щитовидной железы будет вырабатываться недостаточно для организма. Поэтому заподозрить йододефицит можно по симптомам гипотиреоза, таким как:
постоянная утомляемость;
мышечная слабость;
неожиданное увеличение веса;
трудности с обучением и запоминанием;
запоры;
замедленное сердцебиение;
сухость кожи;
выпадение волос;
одутловатость лица;
зябкость;
депрессия.
При гипотиреозе щитовидная железа будет увеличиваться, чтобы компенсировать нехватку и выработать больше гормонов. Это состояние называется зобом. Образование может быть видно на шее и вызывать трудности при дыхании и глотании.
Как диагностируют дефицит йода
При подозрении на дефицит йода терапевт назначает анализ на гормоны щитовидной железы. Если в результатах будут отклонения, то могут понадобиться дополнительные исследования, например УЗИ щитовидной железы. Для этого, скорее всего, человека направят к эндокринологу.
Всех новорождённых проверяют на гипотиреоз в роддоме, когда берут кровь из пятки для скринингового исследования.
Как лечат йододефицит
Дефицит йода лечат эндокринологи с помощью синтетических добавок этого микроэлемента и гормонов щитовидной железы. В зависимости от тяжести состояния может потребоваться пожизненный приём лекарств.
Как избежать дефицита йода
Достаточно получать его с пищей или со специальными добавками, которые назначает врач. Обычно взрослым достаточно 150 мкг в день. Если вы планируете беременность, уже беременны или кормите, то старайтесь принимать не менее 250 мкг йода в день. Злоупотреблять и пить больше на всякий случай не стоит — избыток, так же как и дефицит, может навредить щитовидной железе.
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