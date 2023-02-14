Когда пора к физиотерапевту: 3 сигнала

Когда лечащий врач предлагает пройти курс физиотерапии, многие начинают задумываться: стоит ли соглашаться? Как вообще работают эти специфические процедуры?Сперва стоит отметить, что физиотерапия — методика, применяемая в комплексе с лекарственным подходом.Воздействовать посредством физиотерапии можно на любую часть тела. При определенных травмах, хронических процессах опорно-двигательного аппарата, она подключается к основному лечению. На все заболевания, которые известны медицине, можно воздействовать с помощью физиотерапии. Это болезни нервов, сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, заболевания кожи. В зависимости от диагноза будет подбираться конкретный метод физиотерапии – лечение током, магнитным полем, ингаляционная терапия, теплолечение, криотерапия, водолечение, лечение электрическим полем высокого напряжения.И так: первый сигнал к тому, что пора посетить физиотерапевта – это наличие проблем со здоровьем в неостром периоде. Обсудить возможность дополнительного воздействия на организм (кроме медикаментозной терапии) в первую очередь необходимо с лечащим врачом. Если он выразит поддержку вашему намерению посетить физиотерапевта, то пора записываться на прием.Когда физиотерапия бесполезна?Физиотерапия бесполезна, когда она делается не по показаниям, либо пациенту неверно подобрали методику физиотерапевтического воздействия. Это очень индивидуально, и общих схем тут нет. Для кого-то идеальным будет сеанс магнитотерапии, для кого-то — лазеротерапия. Противопоказания и показания имеет каждый метод. Есть общие противопоказания, например, злокачественные новообразования, заболевания в острой фазе, индивидуальная непереносимость. Например, есть методика — электронейростимуляция. Ее нельзя делать при имплантированном кардиостимуляторе, беременности, острых гнойных воспалительных процессах кожи.Также наш эксперт подчеркнул: физиотерапия – методика реабилитационной, восстановительной медицины. Таким образом, если в вашем медицинском анамнезе есть травмы (например, растяжения, переломы, надрывы мышц и сухожилий), то вы можете пройти курс процедур для избавления от болевого синдрома и ускорения заживления тканей. Но, подчеркнем еще раз, при отсутствии противопоказаний.Физиотерапия – это не магия и не чудодейственное средство. Аппараты и процедуры изобретены с учетом воздействия на организм факторов природного и искусственного происхождения. Например, магнитное поле помогает расслаблению мышц. Криотерапия способствует устранению боли, снятию спазмов, а также активизации обменных процессов.Еще одна причина обратиться к физиотерапии – это ее эффективность при отсутствии побочных проявлений, которыми нередко сопровождается медикаментозная терапия. Проводимые процедуры не вызывают привыкания и, как следствие, синдрома отмены. В отличие от лекарственных средств можно применять сразу несколько методик, не боясь эффекта нежелательного взаимодействия или несовместимости.Однако заменить физиотерапией полноценное лечение невозможно.