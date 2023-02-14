Нарколог Стеценко объяснил, почему нельзя заставлять близких лечиться от алкоголизма

Алкоголизм является опасным заболеванием, побороть которое самостоятельно невероятно сложно. Более того, даже попытки родных и друзей указать алкоголику на путь истинный зачастую оборачиваются провалом. Почему так происходит, рассказал нарколог Олег Стеценко.

Специалист отмечает, что призыв к логическому мышлению в данном случае бессилен. И чем больше родные и близкие стремятся помочь человеку, тем хуже они делают. Ведь чем дольше окружающие будут о нем беспокоиться, тем дольше в сознании алкоголика будет понимание, что можно продлевать свое состояние.

Как бы это ни было прискорбно, единственным вариантом помочь человеку в состоянии алкогольной зависимости – оставить его наедине с проблемой. Лишь тогда он сможет понять, что все плохо, а комфортная среда перестает быть таковой. И тогда у него появится реальное желание побороть проблему.
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