Врач Тарасов заявил о связи боли в спине и проблем с зубами

По словам медика, к гипертонусу мышц спины и шеи приводят неправильное взаимоотношение челюстей и аномалии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). В медицине это называется нисходящим влиянием, лечением которого занимается стоматолог-гнатолог."Если гнатолог диагностирует нисходящее влияние, то лечение основывается на снижении гипертонуса мышц, выравнивании положения головы и осанки", — объяснил врач.Часто для комплексного лечения привлекаются также смежные специалисты. Например, невролог, остеопат, ортодонт или рентгенолог. Как рассказал Алексей Тарасов, это помогает восстановить правильную работу зубочелюстного аппарата и снять болевые ощущения.