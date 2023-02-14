Врач Тарасов заявил о связи боли в спине и проблем с зубами
"Если гнатолог диагностирует нисходящее влияние, то лечение основывается на снижении гипертонуса мышц, выравнивании положения головы и осанки", — объяснил врач.
Часто для комплексного лечения привлекаются также смежные специалисты. Например, невролог, остеопат, ортодонт или рентгенолог. Как рассказал Алексей Тарасов, это помогает восстановить правильную работу зубочелюстного аппарата и снять болевые ощущения.
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