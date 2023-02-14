Что делать, если пропал голос

Довольно обидно бывает проснуться утром совершенно без голоса. Конечно, если работа не предполагает общения с людьми, это не доставит слишком больших неудобств, родные и близкие понимают без слов. Но как общаться с клиентами, коллегами и партнерами?За воспроизведение голоса отвечают легкие, голосовые связки, а также язык, небо, щеки и губы. Когда человек молчит, связки прилегают к гортани, а когда говорит, связки натягиваются и вибрируют - так появляется голос. А пропадает он по следующим причинам:инфекции верхних дыхательных путей,сезонная аллергия, сопровождающаяся ларингитом,работа, связанная с долгими разговорами, как у сотрудников колл-центров или педагогов,громкие крики и пение, например, в караоке или концерте любимой группы."Голос пропадает тогда, когда есть воспаление на голосовых связках. В этой ситуации самое важное — снять отек и воспаление. Чтобы этого достичь, можно использовать препараты, которые используются для лечения тонзиллофарингитов в виде растворов для полоскания. Есть антисептики, есть уже готовые растворы. Это наиболее эффективный способ, потому что именно раствор позволяет «добраться» до голосовых связок. Если в течение 72-х часов проблема уходит, — замечательно, если нет — необходимо обратиться к врачу".Чтобы помочь своим связкам скорее восстановиться, нужно как можно меньше их нагружать разговорами, больше пить и включить увлажнитель воздуха, если есть.Если симптомы сохраняются, стоит как можно скорее обратиться к врачу.