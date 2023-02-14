Кардиолог Кореневич объяснила, когда принимать калий и магний для сердца бесполезно

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Пациентам с жалобами на скачки давления, боль в сердце и перебои в работе главного органа врачи нередко назначают препараты калия и магния. Надо ли их пить на самом деле? Вот мнение практикующего кардиолога.Нужен ли калий и магний для сердцаО пользе калия и магния знают все пациенты кардиологов. Калий необходим для правильной работы нервных и мышечных клеток — ведь сердце — это мышечный орган. Магний же участвует как минимум в 600 биохимических реакциях организма, нормализует давление, тонус сосудов.Неудивительно, что те, кто страдает от гипертонии и лечит сердечные недуги, задумываются, хватает ли в их организме этих микроэлементов. И тут на помощь приходит мелькающая из каждого «утюга» реклама чудодейственных препаратов с магнием и калием для улучшения работы сердца. Так надо ли их принимать? Помогут ли они? Вот мнение кардиолога с 25-летним стажем.Причины нехватки калия в организме— Препараты калия действительно могут помочь, но только в том случае, если у вас на самом деле есть выраженный дефицит калия в крови, — считает врач-кардиолог Анна Кореневич. — Сам по себе дефицит не образуется. Для него должны быть причины.Длительная диарея и рвота на фоне хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта или инфекций.Повышенное потоотделение в жаркую погоду.Скудное питание без овощей и фруктов.Прием мочегонных препаратов, но не всех, а только фуросемида, гидрохлортиазида.— Если этих причин для потери калия у вас нет, то, скорее всего, ваш калий в норме, и прием препаратов калия и магния не имеет никакого смысла, — рассказывает Анна Кореневич.Когда прием калия опасенИзбыток калия в крови встречается гораздо чаще, чем дефицит, уточняет кардиолог — например при почечной недостаточности, которая протекает бессимптомно в начальных стадиях.— Обратите внимание, что есть калийсберегающие диуретики. На фоне их приема калий может повышаться, поэтому одновременный прием препаратов с этим микроэлементом в таких случаях тоже может быть опасным, — предупреждает врач.По словам эксперта, также калий может повышаться при приеме ингибиторов АПФ и сартанов.— Если у вас есть гипертония и вы принимаете эти лекарства, то вероятность того, что калий у вас в норме или выше нормы, гораздо больше, чем дефицит этого микроэлемента, — говорит Анна Кореневич.Что касается болей в сердце, скачков давления, дефицит калия здесь совершенно ни при чем. Причиной этих проблем чаще всего бывает психосоматика.Чем опасна передозировка— Передозировка калия гораздо опаснее, чем его дефицит, который при этом встречается крайне редко — и только у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, — еще раз предупреждает Анна Кореневич.А вот передозировка магния не опасна, считает врач, но при одном условии.— Препараты магния в чистом виде, без калия в составе, принимать можно, особенно при тревожности, бессоннице, эмоциональных проблемах, — объясняет кардиолог. — Так что калий и магний (тот, что именно для сердечников) можно принимать только по назначению врача и только после определения уровня калия в крови до начала лечения. Норма — от 3,5 до 5,2 ммоль/л.