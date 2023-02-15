Врач Когут предупредила о передающихся с поцелуями болезнях

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Поцелуи как способ контактирования несут в себе и пользу, и вред для здоровья, рассказала врач-инфекционист Татьяна Когут.Медик напомнила в интервью, что ротовая полость содержит уникальные для каждого человека бактерии – при поцелуях происходит своеобразный обмен ими. В результате организмы людей вырабатывают антитела к бактериям-пришельцам, так происходит перекрестная иммунизация. На здоровье это сказывается самым положительным образом.«Благодаря перекрестной иммунизации повышается сопротивляемость и устойчивость организма к инфекциям, передающимся воздушно-капельным путем. Чем чаще люди целуются, тем эта иммунизация происходит активнее – и иммунитет лучше укрепляется», - сообщила врач Когут.Помимо того, добавила врач в разговоре с «Газетой.ru», в процессе поцелуя происходит выделение серотонина, так называемого «гормона счастья и», благодаря которому человек испытывает положительные эмоции, радость, умиротворение, а также расслабляется и хорошо спит.В то же время врач Когут предупредила, что поцелуи могут оказаться передатчиком болезней.«При близком контакте человек рискует подхватить вирус герпеса, если болезнь находится у партнера в острой фазе», - уточнила медик.Также последствием поцелуев, по словам Когут. Можжет стать развитие инфекционного мононуклеоза и ОРВИ, включая грипп и коронавирус.«Симптомами мононуклеоза служат постоянная усталость, боль в горле, высокая лихорадка, потеря аппетита и опухание лимфатических узлов с явлениями ангины», - подсказала врач.