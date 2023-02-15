Что отличает мигрень от обычной головной боли: невролог Баскова

Врач-невролог Таисия Баскова: мигрень может лишить человека возможности вести обычную жизнь.В интервью невролога Басковой прозвучали объяснения об отличии мигрени от обычно головной боли, которая как правило бывает болью напряжения. Специалист отметила, что обычно люди начинают жаловаться на головную боль в обстоятельствах стресса, длительной сидячей деятельности, что обусловливается нарушением функций перикраниальных мышц, находящихся в зоне шеи. От этого вида головной боли напряжения мигрени, в первую очередь, отличаются интенсивностью.«Интенсивность головной боли напряжения никогда не будет такой сильной, как при мигрени», - заявила Таисия Баскова.Изданию «Газете.ru» врач-невролог рассказала, что мигрень отличают приступы острой боли: они способны длиться от нескольких часов до трех дней.Также медик перечислила другие особенности мигрени:боль является одностороннейболь ощущается как пульсирующая или как стук по головеболезненность отдает в висок или в глазобостряется чувствительность к свету и звуку – они способны вызывать раздражение, тошнотуболь усиливается при физической нагрузке.Невролог подчеркнула: с головной болью, которая длится несколько дней, следует обращаться к врачу.