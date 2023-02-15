Что отличает мигрень от обычной головной боли: невролог Баскова
В интервью невролога Басковой прозвучали объяснения об отличии мигрени от обычно головной боли, которая как правило бывает болью напряжения. Специалист отметила, что обычно люди начинают жаловаться на головную боль в обстоятельствах стресса, длительной сидячей деятельности, что обусловливается нарушением функций перикраниальных мышц, находящихся в зоне шеи. От этого вида головной боли напряжения мигрени, в первую очередь, отличаются интенсивностью.
«Интенсивность головной боли напряжения никогда не будет такой сильной, как при мигрени», - заявила Таисия Баскова.
Изданию «Газете.ru» врач-невролог рассказала, что мигрень отличают приступы острой боли: они способны длиться от нескольких часов до трех дней.
Также медик перечислила другие особенности мигрени:
боль является односторонней
боль ощущается как пульсирующая или как стук по голове
болезненность отдает в висок или в глаз
обостряется чувствительность к свету и звуку – они способны вызывать раздражение, тошноту
боль усиливается при физической нагрузке.
Невролог подчеркнула: с головной болью, которая длится несколько дней, следует обращаться к врачу.
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