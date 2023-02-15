Кардиолог Сидельников перечислил методы обнаружения ишемической болезни сердца

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Ишемическая болезнь сердца – это патология миокарда, которая приводит к смерти 31% пациентов с данным заболеванием. Такую статистику привел в беседе с РИАМО кандидат медицинских наук и кардиолог Александр Сидельников. Эксперт объяснил, как выявить опасное заболевание на ранней стадии и сохранить тем самым жизнь пациенту.Существуют неинвазивные и инвазивные методы диагностики ишемической болезни сердца, отметил кардиолог. К первой группе относятся ЭХО-КГ, УЗДГ, суточное холтеровское мониторирование (с мониторингом артериального давления). Благодаря процедуре БЦА лечащий врач получит информацию о наличии атеросклеротических бляшек в сонных артериях пациента.К инвазивному методу относится общий анализ крови.Эксперт подчеркнул, что все результаты исследований должен изучить кардиолог, лечащий врач пациента. Если ишемическая болезнь сердца будет выявлена, то специалист подберет схему ее коррекции. Существуют медикаментозные консервативные методы лечения. В некоторых случаях может потребоваться операция, но этот вопрос решается индивидуально с каждым пациентом.