Медики доказали связь низкого внутричерепного давления со слепотой
Так, низкое внутричерепное давление коррелирует с ухудшением зрения пациента, особенно в носовой зоне.
Исследование было опубликовано в журнале Diagnostics.
Глаукома нормального давления - это оптическая нейропатия с хронической потерей ганглиозных клеток сетчатки вследствие генетически обусловленной гиперчувствительности к повышению внутриглазного давления. На ее долю приходится до 50% всех случаев заболевания.
В исследование были включены 80 пациентов с ранней стадией глаукомы.
Во время исследования были проведены измерения внутриглазного и внутричерепного давления, а также поля зрения.
Исследование выявило несколько статистически значимых корреляций. Так, чем выше разница между внутриглазным и внутричерепным давлением, тем более значительное выпадение поля зрения пациента было зарегистрировано.
Наиболее выраженные потери произошли в носовой зоне.
"Выпадение поля зрения означает только одно - человек слепнет. Так, низкое внутричерепное давление коррелирует с ухудшением зрения пациента. Открытие дает новые возможности для медицинских работников в изучении причин и возможного лечения этой патологии", – заключили авторы.
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