Медики доказали связь низкого внутричерепного давления со слепотой

Ученые Каунасского технологического университета в Литве представили дополнительные доказательства того, что внутричерепное давление играет важную роль при глаукоме.Так, низкое внутричерепное давление коррелирует с ухудшением зрения пациента, особенно в носовой зоне.Исследование было опубликовано в журнале Diagnostics.Глаукома нормального давления - это оптическая нейропатия с хронической потерей ганглиозных клеток сетчатки вследствие генетически обусловленной гиперчувствительности к повышению внутриглазного давления. На ее долю приходится до 50% всех случаев заболевания.В исследование были включены 80 пациентов с ранней стадией глаукомы.Во время исследования были проведены измерения внутриглазного и внутричерепного давления, а также поля зрения.Исследование выявило несколько статистически значимых корреляций. Так, чем выше разница между внутриглазным и внутричерепным давлением, тем более значительное выпадение поля зрения пациента было зарегистрировано.Наиболее выраженные потери произошли в носовой зоне."Выпадение поля зрения означает только одно - человек слепнет. Так, низкое внутричерепное давление коррелирует с ухудшением зрения пациента. Открытие дает новые возможности для медицинских работников в изучении причин и возможного лечения этой патологии", – заключили авторы.