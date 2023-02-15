Можно ли вылечить простуду за день: врач подсказала 9 экстренных методов борьбы с ОРВИ

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Когда появляются признаки простуды, каждый из нас пытается сделать все возможное, чтобы поправиться как можно скорее. Особенно если никак нельзя пропускать работу или учебу.Врачи уверены, что, несмотря на любые наши действия, в развитии инфекционных заболеваний есть свои закономерности и, конечно, за сутки простуда полностью не пройдет. Но существенно облегчить свое состояние можно, чтобы, например, выйти на работу.Но это справедливо для обычных ОРВИ. При подозрении на коронавирус или грипп не стоит ставить подобные эксперименты, важно обратиться к врачу. Подробнее о развитии простуды и возможностях лечения «Доктору Питеру» рассказала Наталья Алехина, врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге.Как долго длится ОРВИЕсли коронавирусная инфекция исключена и речь идет об обычной простуде, в основном преобладают симптомы со стороны носоглотки и общее недомогание, может быть невысокая температура. В среднем на полное выздоровление уходит от 7 до 10 дней, но поправить самочувствие можно доступными и простыми методами примерно за сутки, существенно облегчив свое состояние.Среди ключевых признаков простуды можно выделить:заложенность носа или сильный насморк;дискомфорт, першение в горле, боль при глотании;мышечную и головную боль;кашель, чихание;повышение температуры;снижение обоняния и вкуса;давление в области ушей или лица.При легкой простуде эти симптомы могут быть выражены очень слабо или они присутствуют, но не все. Чаще всего людей беспокоит общая слабость и проблемы с носовым дыханием.Можно ли быстро вылечиться от простуды?Есть масса домашних способов облегчения состояния, но нет ни одного 100-процентно эффективного метода, который помогал бы всем и всегда. Существует ряд советов, которым можно следовать, чтобы облегчить состояние и сократить время недомогания, но использовать их нужно обдуманно, рационально.Если есть подозрения на более серьезные заболевания, в том числе обострение хронических патологий (отит, гайморит, системные болезни), применять ниже описанные методы не стоит. Итак, чем можно помочь организму быстрее справиться с недомоганием.Обильное питьеПоддержание достаточного водного баланса крайне необходимо для того, чтобы максимально быстро избавиться от простуды. Кроме того, обильное теплое питье уменьшает заложенность носа и першение, болезненность в глотке. Если из носа выделяется много слизи, стоит избегать сладких напитков и молока, они могут усиливать продукцию слизи. Самые полезные напитки при простуде:теплая питьевая вода, в которую можно добавить ложку меда или сок лимона;успокаивающие, противовоспалительные травяные настои, чаи;фруктовые соки, на 2/3 разбавленные водой, или компоты, морсы.Различные фиточаи, в состав которых входит ромашка, имбирь, шалфей, лимон, корень солодки, липовый цвет, зеленый чай, лакрица, помогают облегчить болезненность и давление в пазухах, заложенность носа, першение в горле. Полезен и напиток с куркумой, он обладает мощными противовоспалительными свойствами.Увеличенные дозы витамина САскорбиновая кислота помогает в борьбе с инфекционными заболеваниями, и при первых признаках ОРВИ стоит повысить потребление этого витамина. Полезны растительные источники витамина С — цитрусовые, ягоды, папайя, красный перец, брокколи. Если свежих плодов нет или аппетит плохой, можно принимать аскорбиновую кислоту в таблетках.Костный бульонНасыщенный наваристый куриный или говяжий бульон богат коллагеном, желатином, минералами и витаминами, которые помогут пополнить запасы и быстрее поправиться. Кроме того, теплый бульон — это еще и дополнительный источник жидкости. Можно добавить к бульону сухарики и чеснок, такой суп поможет усилить антимикробное действие, противовоспалительное и разогревающее, что поможет усилить отток слизи из носа. Можно добавить к бульону куркуму, имбирь или корицу.Витамины для поддержки организмаПравильная комбинация витаминов и минералов может поддержать иммунную систему во время простуды. Полезны добавки с витаминами Д, А и аскорбиновой кислотой, а также магния и цинка, витаминов группы В. Они помогут организму быстрее избавиться от стресса, поддержать активность иммунитета.Свежий воздух и прогулкаСвежий воздух улучшает самочувствие, повышает насыщение кислородом. Плюс в солнечные дни тело получает дополнительные порции витамина Д. Выйдите на прогулку на 30 минут или хотя бы побудьте на открытом балконе, чтобы улучшить самочувствие.Больше цинкаЦинк крайне важен в формировании иммунной защиты, поэтому продукты, которые им богаты, полезны для здоровья. Это могут быть шпинат, говядина, тыквенные семечки, какао.Выделите себе день для отдыха и снаПолноценный отдых в течение суток без гаджетов, телефонных звонков и работы поможет быстрее прийти в себя. Возьмите теплое одеяло, залезьте в постель и расслабьтесь. Полезен полноценный сон, в период отдыха тело мобилизует все ресурсы на борьбу с инфекцией, не тратя их на физическую активность.Увлажняйте воздухПрохладный и влажный воздух в комнате, где вы отдыхаете, поможет быстрее поправиться. Сухость слизистых только усиливает их раздражение, провоцируя заложенность носа и першение горла.Теплая ваннаЕсли нет высокой температуры, теплая ванна с морской солью и эфирными маслами поможет расслабить тело, стимулирует выведение токсинов и поможет крепче уснуть.Все эти советы помогут вам как можно скорее поправиться и вернуться в строй при простуде.