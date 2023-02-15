Названы 7 распространенных привычек при чистке зубов, которые разрушают эмаль и десны

Чистить зубы нужно правильно — иначе эта важная гигиеническая процедура может нанести непоправимый вред вашим зубам и стать причиной развития неприятных болезней.Даже маленькие дети знают о том, как важно регулярно, дважды в день, тщательно чистить зубы. Иначе велик риск заработать кариес и другие болезни — а это очень больно и дорого. Кроме того, ни для кого не секрет, что из-за больных зубов могут серьезно пострадать и другие системы в организме.Однако важно не просто чистить зубы дважды в день, но и делать это правильно. Стоматолог Антонина Красовская перечислила несколько самых вредных методов чистки зубов.Чистка зубов стала настолько рутинным занятием, что мы часто не осознаем, когда делаем что-то не так. А ведь нанести вред зубам во время вроде бы полезной гигиенической процедуры довольно просто.Наиболее распространенный и одновременно самый вредный метод чистки — «горизонтальный», то есть способ, при котором преобладают горизонтальные движения щеткой. При этом налет загоняется в межзубные пространства и истираются шейки зубов, приводя к появлению клиновидных дефектов эмали в пришеечной области. Такой же эффект достигается при наличии привычки слишком сильно нажимать на зубную щетку при чистке.Еще один не самый благоприятный для здоровья зубов метод — «вертикальный», он похож на горизонтальный, только движения осуществляют вверх-вниз. Таким образом, налет может попадать под десну, вызывая ее воспаление.Также к наиболее травматичным факторам следует отнести чистку зубов слишком жесткой щеткой и злоупотребление отбеливающими пастами. Все это травмирует и истирает эмаль, приводя к ее истончению и повышенной чувствительности. Это не означает, что надо совсем отказаться от отбеливающих паст, просто необходимо индивидуально подбирать режим их использования и степень абразивности.И пока китайские ученые трудятся над вакциной от кариеса, мы с вами можем делать все, что от нас зависит, для сохранения здоровья полости рта.Проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. Павлова, главный стоматолог Петербурга, главный челюстно-лицевой хирург СЗФО, президент Стоматологической ассоциации России, профессорПо словам главного стоматолога Петербурга Андрея Яременко, еще один неудачный метод чистки зубов — чистить их сразу после пробуждения, до завтрака. Есть мнение, будто так можно очистить полость рта от всех микробов, скопившихся за ночь. Однако они для ваших зубов никакого вреда не представляют — а вот частички продуктов после утреннего приема пищи лучше вычистить.Кроме того, вредной можно считать и слишком быструю чистку зубов. Если вы каждое утро торопитесь, лучше купить электрическую зубную щетку — она поможет сократить процесс до двух минут.Наконец, еще один вредный, но все еще любимый многими в нашей стране метод чистки зубов — чистка с помощью зубного порошка. Это абразивное средство царапает вашу эмаль.