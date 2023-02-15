Скрининг онкологического заболевания: что это

Скрининг – это проверка организма на наличие заболевания до того, как появятся симптомы.Регулярное прохождение скрининга может выявить рак молочной железы, шейки матки и толстой кишки на ранней стадии, а лечение в таком случае даст наилучший результат.Некоторым людям, относящимся к группе высокого риска, рекомендуется пройти скрининг на рак лёгких.Мы поговорили с Воробьевой Софией Олеговной, врачом-онкологом онкологического отделения противоопухолевой терапии о том, какие факторы риска развития онкологических заболеваний существуют, какие цели скрининга, как проводят скрининг и как часто нужно его делать.Что такое скрининг? Что он помогает выявить (какие заболевания)?Скрининг (от англ. «screening» – отбор, сортировка) – массовое обследования населения с целью выявления лиц с наличием определённого заболевания при отсутствии клинических симптомов.Если относить данный термин к онкологии, то скрининг – это раннее выявление злокачественных опухолей у лиц с высоким риском развития рака без симптомов заболевания.Выявление рака на ранних, излечимых стадиях позволяет снизить смертность от этого заболевания. Раннее обнаружение позволяет проводить менее радикальную терапию и снизить стоимость лечения.Одной из главных задач скрининга – формированием групп риска, имеющих наибольшую вероятность заболевания и подлежащих диагностическим исследованиями, с целью отбора лиц, действительно являющихся носителями данной патологии.Какие существуют факторы риска развития онкологических заболеваний?Существуют факторы риска развития онкологических заболеваний, основными считаются:Возраст: чем старше человек, тем выше вероятность заболеть.Пол: «женские» и «мужские» виды рака. Например, рак шейки и тела матки, рак предстательной железы.Семейная история болезни: если среди кровных родственников есть несколько случаев одного вида рака, стоит обсудить с врачом план профилактических обследований.Взаимодействие с вызывающими рак агентами — например, табачным дымом, производственными канцерогенами.Визуально процесс скрининга можно проиллюстрировать как сито, предназначенное для отделения лиц, предположительно имеющих заболевание, от тех, кто, предположительно, его не имеет. Скрининг-тест никогда не бывает на 100% точным; он не даёт определённости, а лишь указывает на вероятность риска наличия искомого заболевания (или его отсутствие).Существуют программы скрининга для целого ряда заболеваний. Что это за программы?Цели программ скрининга включают:снижение уровня смертности посредством раннего выявления и раннего лечения заболевания;снижение частоты возникновения заболевания посредством выявления и лечения предболезненных состояний;снижение степени тяжести заболевания посредством выявления лиц с искомым заболеванием и предложения эффективного лечения;расширение выбора за счёт выявления заболеваний или факторов риска на более ранних этапах жизни, когда доступно больше вариантов лечения.Скрининг входит в профилактический медицинский осмотр. С помощью данного обследования возможно выявление различного рода онкологических заболеваний: рака шейки матки, молочной железы, предстательной железы, толстой кишки, желудка, легкого, кожи.А какие виды скрининга бывают?Бывает несколько видов скрининга:осмотр пациента (например, кожных покровов, молочной железы и т.п.),проведение лабораторных исследований (кал на скрытую кровь, кровь на определение ПСА и т.д.),проведение инструментальных исследований (колоноскопия – при колоректальном раке и т.д.).Как проводят скрининг при раке?Вот примеры проведения скрининга в России. Например, скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки (у женщин):в возрасте 18 лет и старше – осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 1 раз в год;в возрасте от 18 до 64 лет включительно – взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo).Или cкрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез (у женщин):в возрасте от 40 до 75 лет включительно – маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года;Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (у мужчин):в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – определение простат-специфического антигена в крови.Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:в возрасте от 40 до 64 лет включительно – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года;в возрасте от 65 до 75 лет включительно – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год.Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:в возрасте 45 лет – эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара).осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.Кому (мужчинам или женщинам) и в каком возрасте чаще (и как часто) нужно делать скрининг?Скрининг женского населения при раке молочной железы начинается с возраста старше 40 лет, рака шейки матки с 18 лет, колоректального рака старше 40 лет.Что касается мужчин, то после 45 лет проводят скрининг рака предстательной железы и рака лёгкого у курильщиков со стажем (пачка сигарет в день 30 лет), рака толстой кишки старше 40 лет.Если человек ведёт нездоровый образ жизни (курит, выпивает, неправильно питается) нужно ли ему чаще делать скрининг каких-то онкологических заболеваний?Так как скрининг входит в профилактический осмотр населения, то нет необходимости в его частом проведении. Если у человека есть факторы риска, которые могут в дальнейшем привести к возникновению онкологического заболевания (как, например, курение больше 30 лет по 1 пачке сигарет в день), нужно иметь это в виду и проходить диспансеризацию в плановом порядке, врачи самостоятельно назначат необходимые обследования для определённого возраста и пола.При каких симптомах (например, непрекращающаяся в течение двух недель боль в животе или голове) человеку нужно обратиться к врачу и пройти скрининг?Скрининг обычно проводится у населения без симптомов заболевания. Поэтому, если у человека меняется состояние здоровья, появляются какие-то непонятные ощущения в организме, которых раньше не было, необходимо явиться на приём к врачу для дальнейшего обследования.Несколько примеров состояний, когда требуется обращение к медицинскому специалисту:Увеличение размера, изменение структуры, новообразований на коже, которые отличаются от остальных.Появление новообразования/уплотнения в молочной железе при самостоятельном обследовании, изменения цвета и структуры кожи, выделения из соска.Появление прожилок крови в кале, снижение аппетита, снижение веса, боли в животе.Возможно появление ациклических и контактных кровянистых выделений из половых путей – у женщин репродуктивного периода жизни, в период постменопаузы – периодических или постоянных.Учащённое, затруднённое мочеиспускание, ослабление струи мочи, императивные позывы к мочеиспусканию, потребность просыпаться ночью для мочеиспускания у мужчин.Потеря массы тела, боли в грудной клетке, отрыжка, изжога (рефлюкс) и начальные проявления дисфагии (затруднение акта глотания, прохождения по пищеводу пищи, жидкости), ощущение дискомфорта и жжения за грудиной.Кашель, одышка, боль в груди, кровохарканье, слабость, утомляемость, снижение аппетита.