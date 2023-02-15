Скорая помощь при признаках старения лица

Эти простые упражнения являются настоящим эликсиром молодости для кожи и всех мышц лица. Освоить технику не составит особого труда, а пользы она принесет много!Эти простые упражнения являются настоящим эликсиром молодости для кожи и всех мышц лица. Освоить технику не составит особого труда, а пользы она принесет много!Этот вид массажа лица описан в книге Эвелин Гантер Печот «Гимнастика лица по-французски».Выполняется он очень просто и занимает пару минут. В отличие от точечного самомассажа, выполнение которого требует запоминания точек, инструкции хлопкового массажа легко освоить за один раз.Хлопковый массаж лицаЭвелин — профессиональный косметолог. Хлопковый массаж она советует выполнять смолоду, практически при любых признаках старения лица:Утончение кожи.Ослабление упругости волокон кожи.Вырождение коллагена.Отделение верхних слоев кожи от нижних.Потеря тонуса некоторыми частями лица.Ослаблении мышц.Старении выражения лица.Напряжение некоторых участков лица.Эффекты использования укрепляющего похлопывания:Лучшее впитывание крема. Это очень важно при сухой или запущенной коже лица.Упругость всего лица и шеи.Улучшение кровообращения и дыхания кожи.Лучшая и более свежая кожа.Естественный румянец.«Даже если не собираешься ничего серьезного делать со своим лицом, — говорит Эвелин, — ты должна, по крайней мере, делать укрепляющие похлопывания. Это является настоящим эликсиром молодости для кожи и всех мышц лица».Способ выполнения:наложить на лицо крем;плоской правой ладонью хлопать левую сторону шеи;поменять ладони и хлопать другую сторону шеи;верхней стороной ладони хлопать подбородок (это движение хорошо отработать);опушками пальцев похлопывать низ лица, продвигаясь от подбородка в сторону ушей;ударять с каждым разом все выше в направлении носа вдоль щечно-носовой складки;удары должны быть более деликатными под глазами;легкие хлопки по лбу. Лицо и шея должны покраснеть. Сила ударов сначала должна быть слабая или умеренная.Необходимо ее увеличивать постепенно так, чтобы до очень сильных ударов дойти через два месяца, а может и год.Правила безопасностиУкрепляющие хлопки, тем не менее, не должны быть болезненными.Силу удара необходимо подобрать для индивидуальной чувствительности кожи.Мышцы лица должны быть расслаблены.Сначала необходимы 2 — 3 минуты на удары подушечками пальцев, пока кожа не покраснеет, позднее покраснение всего лица и шеи можно будет достичь за неполную минуту.Укрепление сосудовЕсли кровеносные сосуды слабые и быстро лопаются, то необходимо начинать с еще более слабых ударов и медленнее их усиливать. Не стремитесь к тому, чтобы кожа покраснела сразу. Кровеносные сосуды укрепляются одновременно с ударами по коже, и удары могут быть со временем сильнее.