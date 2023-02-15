Лор Зайцев объяснил, как лечат гайморит пункцией пазух и почему процедуры не стоит бояться

Когда гайморит запущен, врач может принять решение о хирургическом вмешательстве. Лор Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru развеял наиболее популярные мифы о пункции носовых пазух.В первую очередь врач подчеркнул, что к проколу носа прибегают только в том случае, когда гайморит грозит осложнениями. Но бояться процедуры не стоит. Есть мнение, что из-за прокола пазухи при последующем заболевании гайморитом пациенту вновь придется идти на операцию. Врач развеял этот миф.По словам медика, к повторному проколу приводит не сам факт пункции в прошлом, а характер течения болезни у конкретного пациента. Когда гной находится в замкнутой полости пазухи длительное время, это провоцирует вероятность рецидива.