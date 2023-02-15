Лор Зайцев объяснил, как лечат гайморит пункцией пазух и почему процедуры не стоит бояться
В первую очередь врач подчеркнул, что к проколу носа прибегают только в том случае, когда гайморит грозит осложнениями. Но бояться процедуры не стоит. Есть мнение, что из-за прокола пазухи при последующем заболевании гайморитом пациенту вновь придется идти на операцию. Врач развеял этот миф.
По словам медика, к повторному проколу приводит не сам факт пункции в прошлом, а характер течения болезни у конкретного пациента. Когда гной находится в замкнутой полости пазухи длительное время, это провоцирует вероятность рецидива.
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