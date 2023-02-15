Зачем в Китае пьют кипяток по утрам и перед сном

Горячая вода поможет реже болеть, оставаться молодой и красивой.В Китае на улицах, в офисах, кинотеатрах и любом другом общественном месте можно заметить бойлеры с горячей водой. К ним то и дело подходят люди разных возрастов, наполняют небольшие термосы, которые повсюду носят с собой.Этой восточной традиции несколько тысяч лет, детей с раннего детства приучают пить горячую воду. Считается, что именно она помогает наладить циркуляцию энергии, поддержать молодость и подарить бодрость.В школу ребенок берет небольшой термос, который пополняет на переменах в установленных кулерах, начинают день китайцы тоже со стакана горячей воды.Как правильно пить кипятокСчитается, что температура воды зависит от того, какой цели вы хотите добиться. Так, холодная вода лишь утоляет жажду и восполняет недостаток влаги в организме, жидкость комнатной температуры помогает работе ЖКТ, а кипяток влияет на все системы организма.В Китае считается, что важно первый стакан воды выпить в течение 10—15 минут после пробуждения, чтобы запустить все системы организма.Жители Азиатских стран поступают так: проснувшись, они наливают кипяток в чашку и идут умываться. За время чистки зубов, переодевания и других гигиенических процедур вода остывает до 45 градусов, пить ее вполне комфортно и очень полезно.Важно, чтобы жидкость была «живой» — например, родниковая вода, бутилированная или фильтрованная. Начинайте пить горячую воду постепенно, один-два стакана в день, а в течение двух недель повышайте объем жидкости. Вскоре вы заметите, что стали легче просыпаться, бодрее чувствовать себя в течение дня и реже болеть.Польза употребления горячей водыГорячая вода согревает, расширяет сосуды. Если вы начнете употреблять 4—5 стаканов воды в день, то всего через месяц увидите, что кожа стала чистой и сияющей, волосы меньше запутываются, а глаза устают после рабочего дня за компьютером.Кроме того, помните, что 90% лимфы состоит из воды: если системе недостаточно жидкости, то токсины начинают накапливаться и отравлять организм.Начав пить горячую воду, вы заметите, что избавились от аллергии, болезней почек и цистита. Кипяток согревает носовые пазухи, избавляет от насморка и улучшает обоняние, а еще значительно повышает иммунитет и защищает от сезонных болезней.Еще одним полезным свойством горячей воды является то, что она помогает быстрее избавиться от переутомления и состояния стресса.