Отёки при беременности как синдром тромбоза глубоких вен

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Отёк во время беременности является распространённым явлением, начиная от опухших и тяжёлых лодыжек и заканчивая ощущением, что лицо будущей мамы выглядит более одутловатым. Но в то время, как одни типы отёков при беременности считаются физиологической нормой, есть и другие, которые нельзя игнорировать, поскольку они могут быть признаками более крупной и серьёзной проблемы. Одно из таких состояний известно как тромбоз глубоких вен, и он может привести к тревожным осложнениям.Как узнать, нормальный ли это отёк или есть о чем беспокоиться? Узнайте больше о тромбозе глубоких вен при беременности, как выглядят симптомы, что можно сделать, чтобы предотвратить патологию и когда обращаться к врачу.Что такое тромбоз глубоких вен во время беременности?Тромбоз глубоких вен — это состояние, которое возникает при образовании тромба глубоко внутри вены, обычно расположенной в ноге. Однако сгустки крови могут формироваться и в других местах, таких как бедро, таз или рука.Факт!Вероятность развития тромбоза глубоких вен во время беременности у женщин в пять раз выше, чем у тех, кто не ждёт ребёнка: такие результаты исследования опубликовали учёные Университета Аризоны и врачи Клиники Майо.Тромбоз может привести к другим осложнениям, включая посттромботический синдром, который представляет собой повреждение вен, вызывающее боль в ногах, изменение цвета и/или отёк. Наиболее серьезным осложнением является тромбоэмболия лёгочной артерии. Лёгочная эмболия — это тромб, который отрывается и попадает в лёгкие. Небольшой сгусток может повредить лёгкие, а большой способен блокировать кровоток, что может привести к летальному исходу.Причины тромбоза глубоких вен во время беременностиГормональные сдвиги во время гестации ответственны за изменение белковых факторов, влияющих на свертываемость. Это само по себе может привести к более распространённому тромбообразованию.Кроме того, по мере развития беременности плод становится больше и может оказывать давление на полую вену, которая является одним из крупнейших кровеносных сосудов в организме. Если будущая мама лежит на спине во время сна или отдыха, этот сосуд сдавливается ещё больше. Это может привести к падению артериального давления в состоянии, известном как синдром гипотензии в положении лежа, что может замедлить кровообращение. И тогда начинают образовываться тромбы.Факторы риска тромбоза во время беременностиЛюбая женщина может заболеть тромбозом глубоких вен во время беременности, хотя некоторые факторы повышают риск болезни.Если вам 35 лет и больше, вы подвержены повышенному риску развития тромбоза во время беременности. Вынашивание нескольких плодов повышает риск из-за дополнительного веса. Риск также выше после кесарева сечения. Другие факторы, повышающие риск образования тромбов при беременности, включают:Наличие тромбов в прошлом.Семейная история тромбозов.История курения: никотин в любом виде повышает риск тромбообразования, даже если вы уже бросили курить.Тяжёлый варикоз.Нарушение свертываемости крови или другие медицинские состояния, которые включают риск свертывания крови.Индекс массы тела 30 и выше.Гиподинамия (недостаточность физической активности).Гормональный курс лечения от бесплодия.Недавняя серьёзная травма или инфекция, включая грипп и ОРВИ.Симптомы тромбоза глубоких вен во время беременностиЭта патология не всегда имеет заметные симптомы. В некоторых случаях признаки настолько расплывчаты, что беременная женщина может подумать, не кажется ли ей это.Но в отличие от нормального отека лодыжек при беременности тромбоз чаще возникает только на одной ноге, а не на обеих. Фактически, одним из наиболее распространенных симптомов является отёк и боль в одной ноге, часто в нижней части ноги. Кожа может также немного покраснеть или потеплеть в месте тромба.Важно!Если есть испытываете любой из этих симптомов, обязательно обратитесь к своему врачу, а если они сопровождаются внезапной одышкой и/или болью в груди, немедленно вызовите скорую помощь.Как диагностируется тромбоз во время беременности?Врач может осмотреть ногу, а затем провести некоторые анализы. Например, для выявления тромбозов обычно используется анализ, который ищет в крови фрагмент белка, называемый D-димером. Он образуется при растворении кровяного сгустка.Ультразвуковая допплерография показывает, насколько быстро кровь течет по кровеносному сосуду, поэтому врач определит, может ли сосуд быть частично заблокирован тромбом.В некоторых случаях магнитно-резонансная томография (МРТ) также может быть полезным способом диагностики.Лечение тромбозов во время беременностиНесмотря риск развития тромбоза во время беременности, большинству беременных не нужно принимать антикоагулянты. Но если уже образовался тромб, встаёт вопрос баланса между потенциальным риском лечения и его преимуществами.Скорее всего, потребуется принимать разжижающие кровь лекарства, чтобы уменьшить или устранить существующий тромб и предотвратить его появление в будущем. Врач может порекомендовать ежедневные инъекции антикоагулянта эноксапарина натрия, который является разновидностью низкомолекулярного гепарина. По данным исследования учёных American College of Obstetricians and Gynecologists этот препарат считается безопасным для беременных и используется как для лечения, так и для профилактики тромбозов во время беременности.Тем не менее, это лечение может нести риск кровотечения, а также сказаться на минеральной плотности костей. Если необходимо принимать лекарства в течение длительного периода времени, может потребоваться принимать добавки с витамином D или кальцием и проходить дополнительные анализы и обследования.Профилактика тромбообразования во время беременностиПрофилактика тромбоза глубоких вен имеет несколько различных форм. Оптимальный вариант — убедиться при планировании ребёнка в отсутствии лишнего веса, курения, в том числе вторичного, вылечить варикозное расширение вен. Однако есть и способы, которые помогают будущим мамам уже во время вынашивания.Компрессионные чулкиКомпрессионные чулки или носки считаются вашим незаменимым помощником, когда речь идет о предотвращении образования тромбов. Компрессия улучшает кровообращение, что снижает вероятность образования тромбов в ногах.Отдых с приподнятыми ногамиКогда у вас есть возможность — ложитесь не просто горизонтально, а немного приподнимайте ноги, например, подложив под них валик.МассажЛёгкие массирующие движения снизу вверх — от стопы к бедрам — помогут при усталости ног, отёчности беременных, а также послужат на пользу профилактике тромбообразования, улучшая кровообращение.Движения ногЕсли вы работает сидя, путешествуете или просто вынуждены собираетесь сидеть в течение четырех или более часов — постарайтесь чаще двигать ногами. Встаньте и пройдитесь или сделайте упражнения для ног и растяжки сидя. Это может помочь усилить кровообращение. Если нет возможности встать — вращайте ступнями, двигайте ногами, но не оставайтесь в статичном положении. Больше советов вы найдёте в статье «Боль в ногах? Попробуйте эти 5 упражнений, которые могут помочь облегчить боль».